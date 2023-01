Jeremy Renner, incidente sulla neve: "Condizioni critiche"

News Cinema

L'attore, noto soprattutto per le sue performance nell'universo Marvel, è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente avvenuto mentre spazzava la neve nei pressi della sua abitazione.

Jeremy Renner è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente. Il suo portavoce ha spiegato che l’attore Marvel è attualmente in condizioni critiche ma stabili. Conosciuto soprattutto come interprete di Clint Barton nell’universo Marvel, Jeremy Renner stava spazzando la neve caduta copiosamente durante il weekend. Nella nota stampa diffusa dal suo portavoce non sono presenti ulteriori dettagli, ma è probabile che l’attore sia stato travolto dalla neve nei pressi della sua abitazione in Nevada, la cui zona è stata colpita duramente da forti nevicate negli ultimi giorni.



The Avengers: Il full trailer italiano ufficiale

Jeremy Renner travolto dalla neve: come sta dopo l’incidente

Si parla di condizioni critiche ma stabili per l’attore dell’MCU. Jeremy Renner è conosciuto soprattutto per aver interpretato Occhio di falco sul grande schermo, un personaggio che ha affrontato diversi alti e bassi anche nella serie TV Hawkeye, lanciata nel 2021 su Disney+ e di cui i fan attendono trepidanti un sequel. Il suo personaggio è apparso in Thor per la prima volta, ma ha guadagnato spessore nel cast corale degli Avengers affiancando soprattutto Vedova Nera. In Hawkeye, Clint Barton ha avuto modo di collaborare con Kate Bishop, destinata a raccogliere il testimone di Occhio di falco. Intanto l’attore ha scelto di concentrarsi anche su altri obiettivi professionali lontani dall’MCU. Recente è infatti il suo coinvolgimento su Paramount+ per Mayor of Kingstown. Nella nota stampa diffusa dal portavoce e prontamente ripresa dai magazine americani ed internazionali, si legge:

Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili, ha riportato ferite in seguito ad un incidente meteorologico mentre spazzava la neve oggi. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti.

Al momento non è dato sapere di più. È probabile che il portavoce divulgherà nuove informazioni sulle condizioni dell’attore quando sarà possibile. Secondo quanto riportato da Deadline, Jeremy Renner in seguito all’incidente è stato trasportato in ospedale a bordo di un aereo. L’attore Marvel possiede una casa in Nevada, precisamente nella contea di Washoe, una zona colpita da intense nevicate durante le ultime settimane. Non a caso, Jeremy Renner ha condiviso alcuni scatti via social qualche giorno fa: su Twitter ha pubblicato la foto di un’auto sepolta da centimetri di neve.