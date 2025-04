Cobra in 4K UHD: arriva in edizione limitata il film cult del 1986 con Sylvester Stallone

News Cinema

In un ipotetico podio dei film più cafoni degli anni 80, Cobra certamente occupa un posto con una discreta fierezza. Il film esce ora in una versione restaurata in 4K su supporto fisico per collezionisti grazie a Arrow Video.

Emblema del cinema spettacolare, adrenalinico, macho, cafone e kitsch degli anni ’80, Cobra sarà disponibile a luglio in una edizione restaurata in 4K. L'iniziativa parte da Arrow Video, una casa di distribuzione britannica che i collezionisti di DVD e Blu-ray conoscono bene, essendo specializzata nel restauro di film cult di vari generi che propone in vendita su supporto fisico con molti contenuti extra come commenti audio, interviste, saggi e booklet da collezione. Il film con Sylvester Stallone è uno dei film dell'ultima infornata di titoli in 4K tra cui compaiono anche Deep Blue Sea (1999), Narc (2022), Witness - Il testimone (1985) e Il duro del Road-House (1989). Cobra (1986) arriva dunque in un'edizione restaurata e arricchita da numerosi contenuti extra, tra inediti e materiale d’archivio. Però chiariamo subito che su questa edizione non è presente la lingua italiana. Gli affezionati al doppiaggio con la voce del grande Ferruccio Amendola per Sly, devono accontentarsi del Blu-ray italiano uscito sul mercato nel 2011 (stesso master dell'edizione steelbook di un anno fa).

Ripassiamo la trama di Cobra: A Los Angeles, una città terrorizzata da crimini efferati, un folle assassino semina il panico. Quando le procedure ordinarie della polizia non sono più sufficienti, entra in scena il tenente Marion "Cobra" Cobretti, il poliziotto che interviene dove gli altri falliscono. Dopo aver assistito a un cruento omicidio, Ingrid Knudsen diventa bersaglio di ripetuti tentativi di omicidio e viene messa sotto la protezione di Cobretti. Ma ben presto si scopre che dietro questi attacchi non si cela un singolo squilibrato, bensì una setta omicida decisa a instaurare un nuovo ordine mondiale.

Cobra riunisce Sylvester Stallone e il regista George P. Cosmatos dopo il successone di Rambo II nel 1985. Nel cast compaiono anche Lee Garlington, John Harzfeld, Art La Fleur, David Rasche, Brian Thompson e Brigitte Nielsen con cui notoriamente Stallone ebbe una relazione che fiorì in un matrimonio durato un paio d'anni.

Cobra in blu-ray 4K UHD: contenuti della limited edition Arrow