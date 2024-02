News Cinema

Cluedo è un amatissimo gioco da tavolo mystery e Hasbro avrebbe acquisito i diritti per trasformarlo in un nuovo film che segue la scia di Barbie.

Cluedo è un celebre gioco da tavolo, che negli anni ha ispirato anche il mondo dell’intrattenimento e pare che di recente abbia stuzzicato l’appetito di Hasbro, che secondo Jeff Sneider di The Insneider avrebbe acquisito i diritti per realizzare un nuovo film. Merito anche del successo di film come Barbie e di altri esperimenti come Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, sono sempre più i progetti che traggono ispirazione da giochi da tavolo, giocattoli e prodotti gaming e il prossimo potrebbe essere proprio Cluedo.

Cluedo, Hasbro vuole realizzare un nuovo film ispirato all’amato gioco da tavolo

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Cluedo. Intriso di vibes mystery, questo gioco da tavolo ideato da Anthony Pratt propone un’atmosfera tipica dei gialli proprio perché la sua trama si sviluppa in base ad un omicidio. Ambientato presso la dimora Tudor Hall, il gioco propone un omicidio attorno a cui ruota l’indagine. I giocatori chiamati in causa dovranno individuare l’assassino, l’arma del delitto e anche la stanza della casa dov’è avvenuto. Considerato il rinnovato interesse nei confronti dei giochi da parte di Hollywood, Hasbro avrebbe quindi intenzione di proporre un nuovo film basato su Cluedo.

La trama offre tutti i presupposti per un buon giallo, un genere tornato alla riscossa negli ultimi anni e approfondito ad esempio con Knives Out di Rian Johnson, che non ha mai negato la forte influenza di Agatha Christie. Anche Cluedo potrebbe avviare un vero e proprio franchise, con un cast corale ricco di stelle che potrebbe aumentare l’interesse. Non molto tempo fa, precisamente nel 2020, Ryan Reynolds era stato associato ad un adattamento di Cluedo che poi non è mai stato portato a termine. Nel 1985, invece, è stato distribuito al cinema Signori, il delitto è servito diretto da Jonathan Lynn.