Cloud: il trailer italiano del nuovo film di Kiyoshi Kurosawa in anteprima esclusiva

Debutta il 17 aprile nei cinema italiani grazie a Minerva il tecno-thriller che il regista giapponese ha presentato ai festival di Venezia e Toronto, e che è stato il candidato dal Giappone agli Oscar 2025. Ecco in anteprima esclusiva il trailer italiano di Cloud di Kiyoshi Kurosawa.

Se dal 3 aprile potremo vedere per la prima volta sullo schermo di un cinema italiano il suo capolavoro, quel Cure che nel 1999 ha segnato un punto a capo e un nuovo inizio nella storia del cinema horror giapponese e mondiale, appena due settimane dopo, dal 17 aprile, nelle sale arriverà anche il più nuovo dei film di Kiyoshi Kurosawa, uno dei grandi maestri del cinema giapponese contemporaneo. Realizzato da Kurosawa nel corso di un anno creativamente molto intenso, che ha prodotto anche il corto Chimes e Le Chemin du serpent, remake francese di un suo film omonimo del '98, Cloud è un thriller adrenalinico e carico di suspense che rivela gli orrori nascosti nella nostra società moderna sempre più disumanizzata dal web e dalla dipendenza tecnologica.

Presentato in prima mondiale allo scorso Festival di Venezia, e poi a Toronto, e diventato il candidato giapponese agli Oscar 2025, Cloud racconta di un operaio che arrotonda il suo stipendio comprando e rivendendo online un po' di tutto. Quando questa sua attività sembra espolodere definiticamente, l'uomo lascia il lavoro e va a vivere fuori città, ma le cose finiscono presto per sfuggirgli di mano, l’illusione e la realtà finiscono per mescolarsi, in un contesto di mistero e orrore che diventa man mano sempre più inquietante.

Il film, che vede Masaki Suda nel ruolo del protagonista, affronta come solo lui sa fare tematiche contemporanee di grande attualità: dalla la solitudine e il desiderio di connessione alla crescente dipendenza dalla tecnologia e il desiderio malato di guadagni facili causato dagli input incessanti della società capitalista.

Ecco come ha parlato Kurosawa di questa sua opera:

Negli angoli oscuri del Giappone di oggi si verificano a volte episodi violenti senza motivo apparente. Quando si indaga sulle cause diventa chiaro che esiste una sorta di sistema attraverso il quale piccoli rancori e frustrazioni si accumulano e si ingigantiscono a causa di internet. Mi incuriosiva se questo tipo di fenomeno potesse fare da tema per un film d’azione e ho iniziato a sviluppare questo progetto. Il protagonista è un uomo mediocre che, attraverso piccoli maneggi per fare soldi, cerca di ottenere anche il minimo vantaggio sugli altri. Attira incautamente l’ira di chi lo circonda e alla fine si ritrova coinvolto in una battaglia mortale in cui c’è in gioco la sua vita. Man mano che le riprese andavano avanti mi sono però reso conto che non stavo facendo il tipo di film d’azione che ti fa semplicemente aumentare l’adrenalina. Una delle ragioni è la profonda ambiguità e complessità del protagonista, a cui dà vita il sorprendente talento di Masaki Suda. Un altro fattore è che la battaglia mortale ha improvvisamente cominciato ad assumere l’aspetto di una guerra. Profitto e vendetta si sovrappongono e si amplificano, mettendo in moto atti di violenza: e prima che ce ne accorgiamo, non possiamo più tornare indietro. In fin dei conti è anche possibile che sia così che nascono le guerre moderne.

Cloud è un film che si inserisce perfettamente nel solco del cinema di Kurosawa, che ha sempre saputo esaminare l'animo umano con una profondità straordinaria, utilizzando il linguaggio cinematografico per raccontare storie che vanno oltre il semplice intrattenimento ma che indagano il disagio psicologico, l'alienazione e le paure interiori dei protagonisti. Uscirà nelle sale italiane dal 17 aprile, distribuito da Filmclub Distribuzione, la divisione theatrical di Minerva Pictures, in collaborazione con Rarovideo Channel, proposto sia in versione originale sottotitolata che doppiata.

Qui di seguito la trama ufficiale e il trailer italiano di Cloud che vi presentiamo in anteprima esclusiva.

Ryosuke Yoshii (Masaki Suda) lavora in una piccola fabbrica e guadagna soldi come rivenditore con lo pseudonimo di “Ratel”. Commercia dispositivi medici, borse, statuette... Compra a basso prezzo, vende a caro prezzo: questo è tutto. Muraoka (Masataka Kubota), un compagno di classe dei tempi dell'istituto tecnico che ha insegnato a Yoshii i trucchi della rivendita, lo avvicina con una proposta potenzialmente redditizia, ma lui la rifiuta per continuare a dedicarsi a questa attività, di dubbia moralità ma redditizia. Per Yoshii, infatti, l'unica cosa che conta è arricchirsi. Tanto che arriva a rifiutare una promozione dal suo datore di lavoro, Takimoto (Yoshiyoshi Arakawa), mettendo fine ai suoi tre anni di lavoro e dimettendosi all'istante.

Affitta una casa in riva al lago fuori città per scopi sia abitativi che lavorativi e inizia una nuova vita con la sua ragazza, Akiko (Kotone Furukawa). Con l'aiuto di Sano (Daiken Okudaira), un giovane del posto assunto come aiutante, la sua attività di vendita sembra andare a gonfie vele, finché non iniziano a verificarsi intorno a lui incidenti inquietanti. Veicoli sospetti che si aggirano nelle vicinanze, una finestra rotta, ombre che si aggirano e presenze maligne online... Un vortice di negatività che lo porterà alla distruzione...

Cloud: il trailer italiano del film di Kiyoshi Kurosawa