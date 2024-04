Civil War: una featurette in anteprima esclusiva del nuovo, sensazionale film di Alex Garland

News Cinema

Arriva al cinema il 18 aprile, con 01 Distribution, Civil War, il nuovo, potentissimo film di Alex Graland che, prendendo spunto da dati di realtà, immagina una nuova, devastante guerra civile americana. Il regista e i tre protagonisti Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e Wagner Moura ce ne parlano in un video in anteprima esclusiva.

Gli Stati Uniti sono dilaniati da una nuova, crudele e spietata guerra civile. Washington sta per cadere sotto l'assedio delle truppe separatiste. Prima che questo accada, una fotoreporter e un giornalista della Reuters decidono di compiere un pericolosissimo viaggio in auto da New York alla capitale per un'ultima intervista al Presidente di quel che rimane degli USA, che cadrà con la città e potrebbe essere ucciso. A loro si aggregano un veterano del giornalismo vecchio stampo, e una giovanissima aspirante foto giornalista.

È questo lo scenario immaginato da Alex Garland - lo sceneggiatore e regista di i Ex Machina, Annientamento e Men - per il suo nuovo film, Civil War . Un film che arriverà nei cinema italiani il prossimo 18 aprile, grazie a 01 Distribution, è che è potentissimo. Un film leggibile a più livelli, capace di essere uno spettacolare e adrenalinico film d'azione come anche una affilata riflessione sul nostro presente, e ancora di più sul ruolo del giornalismo di fronte alle polarizzazioni estreme e alle tante atrocità del mondo che ci circonda.

A raccontarvi di più su questo film davvero da non perdere sono, in questa featurette video che Comingsoon.it vi offre in anteprima esclusiva, lo stesso Garland e i suoi tre protagonisti principali: Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e Wagner Moura.



Civil War: Video Backstage in anteprima esclusiva del Film di Alex Garland con Kirsten Dunst - HD

Se voleste capire meglio in che genere di mondo parallelo si svolgono le vicende di Civil War, c'è questa pratica mappa diffusa dalla A24 (che ha prodotto il film e lo distribuirà negli USA) in cui viene indicata con precisione la divisione che ha lacerato l'America. Da un lato abbiamo gli stati lealisti (quelli bianchi), che ancora riconoscono il governo federale che vede al suo vertice un contestatissimo Presidente (al terzo mandato...) che sta per essere deposto; dall'altro i blu di una nuova confederazione che mai ci si sarebbe aspettati, quella che unisce la democratica California al repubblicano Texas (perché Garland non vuole fare un discorso politico di parte, ma generale). Di fianco, separatisti, e attendisti, quelli delle Forze Occidentali da un lato, e l'Alleanza della Florida dall'altro, che nel film non sono particolarmente attive.





Se poi voleste sapere ancora di più sul film, e sul linguaggio che usa, e sui temi che affronta, c'è pronta la recensione di Civil War scritta da Federico Gironi, che non fa peraltro nessun tipo di spoiler.

Questi qui di seguito, infine, sono un nuovo trailer italiano ufficiale di Civil War, e un nuovo poster del film di Garland.



Civil War: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film di Alex Garland con Kirsten Dunst - HD



Noi l'abbiamo già visto, e potete fidarvi : Civil War è davvero un film notevole, potente, e che aprirà un vasto dibattito tra gli appassionati di cinema come tra gli osservatori che si occupano di politica e società.