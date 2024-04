Civil War, la prima clip in italiano del film con Kirsten Dunst

News Cinema

Il drammatico action Civil War di Alex Garland arriva al cinema dal 18 aprile: in questa prima clip ufficiale in italiano, vediamo la fotoreporter interpretata da Kirsten Dunst in una tesa zona di guerra...

In arrivo nei cinema italiani dal 18 aprile, il teso Civil War con Kirsten Dunst, si presenta ancora a noi con la prima clip ufficiale in italiano, dove osserviamo il teatro di guerra concepito dal suo regista e sceneggiatore Alex Garland. La "guerra civile" alla quale fa riferimento il titolo si svolge interamente su territorio americano, in uno scenario fantapolitico definito tuttavia con precisione realistica, attraverso gli occhi di alcuni fotoreporter che assistono al disfacimento degli Stati Uniti d'America...



Civil War: La Prima Clip Ufficiale in Italiano del Film di Alex Garland con Kirsten Dunst - HD

Civil War, la scommessa del regista Alex Garland