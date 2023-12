Civil War: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Alex Garland con Kirsten Dunst

News Cinema

Il prossimo aprile, nel bel mezzo della vera campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti, arriverà sugli schermi statunitensi il nuovo film di Alex Garland, una distopia solo un po' fantascientifica che immagina le estreme conseguenze delle polarizzazioni che tutti ben conosciamo.

Non è tipo da aver paura delle sfide, Alex Garland.

Dopo aver iniziato la sua carriera come scrittore, ha incontrato Danny Boyle che l'ha introdotto al mondo del cinema e della scrittura cinematografica, con The Beach (adattamento del suo stesso romanzo) prima, e con 28 giorni dopo e Sunshine poi.

Da sceneggiatore, il passo che l'ha portato alla regia è stato breve: sono arrivati così film complessi e affascinanti come Ex Machina, Annientamento, e l'ultimo, attualissimo Men.

Ora Garland sta per tornare sugli schermi con un nuovo film che ha scritto e diretto, e che è se possibile ancora più ambizioso dei precedenti. Si intitola Civil War, e vede protagonisti Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Karl Glusman, Sonoya Mizuno, Jonica T. Gibbs e Jess Matney, con piccole parti previste anche per Jesse Plemons e Nick Offerman.

Prodotto dalla A24, Civil War, come suggerisce il titolo, è un film squisitamente politico, e racconta esattamente quello che dichiara: di un futuro assai prossimo, forse più prossimo di quel che ci piacerebbe immaginare, in cui la polarizzazione tra posizioni avverse che noi tutti ben conosciamo, sui social e nella realtà, sfocia in un vero e proprio conflitto armato in seguito alla serrata lotta per la Casa Bianca da parte di due candidati alla presidenza americana. Il tutto visto attraverso gli occhi di una fotoreporter (Dunst) che attraversa le zone di guerra.

Civil War debutterà al cinema negli USA il 26 aprile del prossimo anno, in piena campagna elettorale, quella che vede al momento candidati l'attuale POTUS Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump. C'è da sperare che quello che racconta Garland in questo film rimanga confinato negli schermi dei cinema, e non diventi un triste presagio di realtà.