Cip e Ciop vincono un Emmy: il film su Disney+ è il migliore film TV dell'anno

News Cinema

Oltre al film di Cip e Ciop, hanno vinto un Emmy Award anche Barack Obama e Chadwick Boseman. I Primetime Emmy Awards saranno consegnati il 12 settembre.

Per evitare malintesi, i Primetime Emmy Awards che sono i maggiori premi per le produzioni destinate al piccolo schermo (film e serie) alle persone nei ruoli di maggior rilievo (produttori, registi, sceneggiatori, attori) saranno assegnati nella serata del 12 settembre 2022. Il panorama dei riconoscimenti è molto vasto e include produzioni televisive come i varietà, i reality, i talent show, i talk show, i documentari, i migliori conduttori, i programmi pomeridiani della TV USA, insomma, un'ampia divisione di premi assegnati in date diverse per poter dare un congruo respiro tra le premiazioni delle diverse categorie professionali.

Quelli consegnati ieri sono stati i Creative Arts Emmy, ovvero i riconoscimenti per le cosiddette categorie tecniche nonostante molti dei candidati siano artisti a tutti gli effetti. Parliamo di direttori della fotografia, scenografi, costumisti, montatori, ingegneri del suono, direttori di casting, truccatori, parrucchieri, stuntman, operatori di camera e così via. Il miglior film TV è risultato essere Cip & Ciop Agenti Speciali, uscito la scorsa primavera su Disney+. Questo revival delle avventure dei due scoiattoli è stato lodato dai critici per l'incredibile acrobazia metalinguistica che riesce a fare, rendendo omaggio a tutte le forme d'animazione del cinema, dal disegno a mano in 2D al 3D delle animazioni digitali, passando per la stop-motion dei modellini fino alla performance capture.

Leggi anche Cip & Ciop Agenti Speciali: la recensione del revival che non ti aspetti

In questa cerimonia sono confluite anche altre categorie che durante la serata del 12 settembre sarebbero state inghiottite dai premi maggiori. Invece oggi siamo qui a mettere in evidenza che anche Barack Obama ha vinto un premio Emmy come migliore narratore per il documentario I parchi nazionali più belli del mondo, disponibile su Netflix. Un Emmy postumo l'ha ricevuto anche Chadwick Boseman per migliore Voice Over Performance, ovvero per il doppiaggio dell'episodio della serie animata What If in cui compare Black Panther. Per conosere gli altri premi alle serie TV e leggere la lista completa, cliccate sul link all'articolo qui sotto, più in basso il trailer di Cip & Ciop.

Leggi anche Emmy 2022: Primi premi per Euphoria, Stranger Things e Squid Game ai Creative Arts Emmy Awards