Barack Obama, Netflix e I parchi nazionali più belli del mondo: guarda il trailer

Debutta in streaming su Netflix il 13 aprile una docuserie in cinque parti che ci porta alla scoperta delle meraviglie naturali del nostro pianeta che vede la presenza di un narratore d'eccezione: l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Di docuserie che ci raccontano il meraviglioso mondo della natura è pieno il mondo (dello streaming). Non tutte, però, possono contare su un narratore davvero d'eccezione come un ex Presidente degli Stati Uniti d'America. No, non è Donald Trump, che non so quanto possa sapere di natura, ma colui che l'ha preceduto, Barack Obama, 44º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017, eletto due volte, che magari non passerà alla storia per le serie che vi svelano le bellezze del pianeta ma sicuramente per essere stato il prima Presidente USA di origini afroamericane.

Dal 13 aprile Obama sarà il narratore di I parchi nazionali più belli del mondo, docuserie Netflix in cinque parti che che invita gli spettatori a celebrare e scoprire le meraviglie delle zone incontaminate e dei parchi nazionali più belli del nostro pianeta.

Ecco il trailer della docuserie, che è una produzione Wild Space in collaborazione con Higher Ground Productions e Freeborne Media e che ci porterà alla scoperta delle acque della baia di Monterey in California, dei terreni dello Tsavo National Park in Kenya, della lussureggiante foresta pluviale del Gunung Leuser National Park in Indonesia, della Patagonia cilena e di molti altri luoghi meravigliosi, popolati da animali affascinanti.

I parchi nazionali più belli del mondo: il trailer della docuserie Netflix narrata da Barack Obama