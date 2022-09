Emmy 2022: Primi premi per Euphoria, Stranger Things e Squid Game ai Creative Arts Emmy Awards

News Serie TV

Annunciati i vincitori nelle categorie tecniche. Lunedì 12 settembre la cerimonia di premiazione nelle categorie principali.

Un ricco e gustoso antipasto dei 74esimi Primetime Emmy Awards, il più prestigioso dei premi televisivi, è stato servito nel fine settimana ai Creative Arts Emmy Awards, una pre-cerimonia riservata ai premi tecnici e a quegli altri che non riusciranno ad avere uno spazio durante il gala di lunedì 12 settembre. Euphoria e The White Lotus di HBO e Stranger Things di Netflix sono state le serie che hanno dominato le due serate, vincendo ciascuna cinque statuette. Per la prima è stato premiato anche Colman Domingo come miglior guest star in una serie drammatica, mentre, dopo sette nomination, tutte in questa categoria, Nathan Lane ha vinto il suo primo Emmy come miglior guest star in una comedy, Only Murders in the Building.

Sono arrivati anche i primi Emmy per Squid Game. La serie fenomeno di Netflix, nominata 14 volte, se ne è assicurata già quattro, incluso l'Emmy a Lee You-mi come migliore guest star in un drama. Laurie Metcalf, invece, si è portata a casa il quarto Emmy della sua carriera, il primo dal 1994, per il suo ruolo da guest star nella comedy di HBO Max Hacks. Arcane di Netflix diventa la prima serie animata di un servizio streaming a vincere come miglior programma animato, mentre al compianto Chadwick Boseman e andato l'Emmy postumo per la sua interpretazione nella serie animata di Disney+ What If...?. "Non puoi capire il tuo scopo senza chiederti 'e se?'", ha detto la moglie Taylor Simone Ledward dopo aver ritirato il premio. "Chad sarebbe davvero onorato e io sono onorata a suo nome". Rimanendo nell'ambito dell'animazione, Cip & Ciop agenti speciali di Disney+ è stato il primo film animato a vincere nella categoria miglior film tv.

Prima di lasciarvi alla lista completa dei vincitori dei Creative Arts Emmy Awards 2022, segnaliamo anche le vittorie di Love, Death & Robots come miglior programma animato di forma breve (ora sono 13 gli Emmy vinti complessivamente dalla serie di Netflix), di Succession e Abbott Elementary per il miglior casting in un drama e in una comedy, Euphoria per il miglior trucco, Bridgerton per le migliori acconciature in una serie d'epoca e Scissione per i migliori crediti di apertura.

Creative Arts Emmy Awards 2022: Tutti i vincitori

Film Tv: Cip & Ciop agenti speciali

Attore Ospite in un Drama: Colman Domingo, Euphoria​

Attrice Ospite in un Drama: Lee You-mi, Squid Game​

Attore Ospite in una Comedy: Nathan Lane, Only Murders in the Building​

Attrice Ospite in una Comedy: Laurie Metcalf, Hacks

Drama, Comedy o Varietà di Forma Breve: Carpool Karaoke: The Series​

Attore in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Tim Robinson, I Think You Should Leave with Tim Robinson​

Attrice in un Drama o una Comedy di Forma Breve: Patricia Clarkson, State of the Union

Casting per un Drama: Succession

Casting per una Comedy: Abbott Elementary​

Casting per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: The White Lotus

Fotografia per una Serie Camera Singola (Un'ora): Euphoria

Fotografia per una Serie Camera Singola (Mezz'ora): Atlanta

Fotografia per una Serie Multi-Camera: How I Met Your Father​

Fotografia per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: Dopesick

Costumi per una Serie Contemporanea: Hacks

Costumi per una Serie d'Epoca: The Great​

Costumi per una Serie Fantasy/Sci-Fi: What We Do in the Shadows

Acconciature per una Serie Contemporanea: American Crime Story: Impeachment​

Acconciature per una Serie e/o Personaggio d'Epoca: Bridgerton​

Trucco per una Serie Contemporanea (Non Prostetico): Euphoria

Trucco per una Serie e/o Personaggio d'Epoca (Non Prostetico): Pam & Tommy​

Trucco Prostetico: Stranger Things

Production Design per una Serie Contemporanea (Un'ora): Squid Game​

Production Design per una Serie (Mezz'ora): Only Murders in the Building​

Production Design per una Serie d'Epoca o Fantasy (Un'ora): The Gilded Age

Picture Editing per un Drama Camera Singola: Euphoria

Picture Editing per una Comedy Camera Singola: Barry​

Picture Editing per una Comedy Multi-Camera: How I Met Your Father​

Picture Editing per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: The White Lotus

Crediti di Apertura: Scissione

Tema Originale dei Cretidi di Apertura: The White Lotus

Componimento Musicale per una Serie: Scissione

Componimento Musicale per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: The White Lotus​

Musica e Testi Originali: Schmigadoon!​

Supervisione Musicale: Stranger Things

Sound Editing per un Drama o una Comedy (Un'ora): Stranger Things​

Sound Editing per un Drama o Comedy (Mezz'ora) e Animazione: Barry​

Sound Editing per una Miniserie o Serie Antologica, Film Tv o Speciale: Moon Knight

Missaggio Sonoro per un Drama o una Comedy (Un'ora): Stranger Things​

Missaggio Sonoro per un Drama o Comedy (Mezz'ora) e Animazione:​ Only Murders in the Building​

Missaggio Sonoro per una Miniserie o Serie Antologica o Film Tv: The White Lotus

Coreografia per uno Sceneggiato: Euphoria

Programma Animato: Arcane​

Programma Animato di Forma Breve: Love, Death & Robots

Risultato individuale nell'Animazione: Arcane (3); Love, Death & Robots; The Boys presenta: Diabolico!; The House

Interpretazione di un Personaggio con Voce Fuori Campo: Chadwick Boseman, What If...?

Effetti Speciali in una Stagione o Film Tv: The Book of Boba Fett​

Effetti Speciali in un Singolo Episodio: Squid Game, I VIP

Stunt: Squid Game, Non si abbandona la squadra

Coordinamento Stunt per un Drama, Miniserie o Serie Antologica o Film TV: Stranger Things

Coordinamento Stunt per una Comedy o Varietà: Barry

L'elenco completo dei vincitori è disponibile nel sito Emmys.com.