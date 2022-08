Cinque film in streaming dedicati a grandi scrittrici del passato

News Cinema

Il 30 agosto 1797 nasceva Mary Shelley. Abbiamo approfittato del ricorso per trovare i migliori film in streaming che racontano vita e arte di scrittrici storiche.

Approfittiamo oggi dell'anniversario della nascita di Mary Wollstonecraft Shelley - nata in Inghilterra il 30 agosto 1797 - per proporvi cinque film in streaming dedicati alla vita e all’opera di grandi scrittrici del passato. Si tratta di lungometraggi che esplorano non soltanto l’aspetto biografico di queste grandi artiste ma anche come le vicende vissute hanno influenzato profondamente la loro opera. Film diretti in alcuni casi da veri e propri maestri di cinema, che hanno saputo dipingere con grazie e accuratezza magnifici personaggi femminili. Interpretati da attrici capaci di restituir loro la necessaria profondità umana e psicologica. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati alla vita e all’arte di grandi scrittrici

Giulia (1977)

Partiamo con la “divina” Jane Fonda che interpreta Lillian Hellman, scrittrice drammaturga americana nel biopic a lei dedicato da Fred Zinnemann. Giulia racconta del rapporto di amicizia che legò l’artista al personaggio che regala il titolo del film, interpretato da un Vanessa Redgrave da Oscar. Un biopic malinconico e sentito, diretto con tenerezza e straordinariamente interpretato anche da un Jason Robards Jr. sontuoso nel ruolo di Dashiell Hammett, compagno di vita della Hellman per trent’anni. Opera non troppo ricordata ma davvero profonda e dolorosa. Da riscoprire assolutamente. Disponibile su CHILI, Disney +.

La mia Africa (1985)

Una Meryl Streep al massimo delle sue sconfinate capacità drammatiche impersona Karen Blixen nella storia che la vede vivere sulla propria pelle la bellezza e il dramma della vita africana. Diretto da un Sydney Pollack mai così classico e arioso, La mia Africa è un melodramma visivamente splendido e narrativamente poderoso, con momenti di cinema altissimi ed emozionanti come la supplica finale o la scena della caccia al leone. Robert Redford e Klaus Maria Brandauer fanno da magnifico supporto a un’attrice da applausi, che dipinge un personaggio fortissimo e insieme fragile. Sette Oscar tra cui film e regia. Intenso e vibrante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

The Hours (2002)

Nicole Kidman conquista l’Oscar come miglior attrice in quanto centro emozionale di una storia di donne, passioni, emancipazione contro una società opprimente e ipocrita. La sua Virginia Woolf è sommessa, perfetta, trattenuta. Prova d’attrice sontuosa, ma anche ancora la Streep, Julianne Moore, Ed Harris, Allison Janney e Stephen Dillane sono da inchino. Diretto da uno Stephen Daldry misurato, musicato da un Philip Glass strepitoso, The Hours è uno dei grandi melodrammi dei nostri tempi. Film davvero riuscito, potente ed elegante insieme, il che non è mai facile da coniugare. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Saving Mr. Banks (2013)

Molto ben concertata la storia di come Walt Disney e la sua truppa di creativi convinsero la scrittrice P.L. Travers a concedergli i diritti per realizzare Mary Poppins. Saving Mr. Banks è l’incontro/scontro di due personalità forti, ottimamente esplicitate da Tom Hanks ed Emma Thompson. L’attrice ci regala una donna forte, decisa e opinionata, che sfoggia eleganza e combatte per i propri diritti. Salvo imparare a fare poi i conti col proprio dolore. Un Paul Giamatti immenso a supporto per un film ottimamente orchestrato da John Lee Hancock. Da vedere e apprezzare. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Mary Shelley (2017)

Chiudiamo proprio con Mary Shelley e con la creazione del suo capolavoro letterario Frankenstein. Diretto con rigore e partecipazione emotiva da Haifaa Al-Mansour, Mary Shelley di poggia interamente su l'ottima prova della protagonista Elle Fanning, che approfondisce le pieghe di un animo stratificato e profondo, in cui l’ispirazione artistica diventa molto più forte delle convenzioni sociali e dei pregiudizi di un’epoca fortemente maschilista. Film molto sensibile, con scene di ottima presa emotiva e un finale molto ben misurato in sentimenti e atmosfere. Disponibile su CHILI, Google Play.