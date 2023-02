Cinque film in streaming con protagonisti che perdono la memoria

News Cinema

Questo espediente narrativo ha dato origine a opere di generi diversi, come dimostrano i seguenti film in streaming.

Il nostro consueto gioco cinematografico composto dagli immancabili cinque film in streaming ci porta oggi a proporvi altrettanti personaggi che hanno perso la memoria. Si tratta di opere dal tono molto diverso - un dramma, un action-movie, un noir e due titoli francamente indefinibili - unite però da un comune denominatore: prove d’attore di grande livello. Come sempre, buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonisti che hanno perso la memoria

A proposito di Henry

Memento

Mulholland Drive

The Bourne Identity

Se mi lasci ti cancello

A proposito di Henry (1991)

Il dramma diretto dal grande Mike Nichols vede Harrison Ford perdere la memoria in seguito a una pallottola ricevuta durante una rapina. Da spietato rampante si trasforma allora in uomo che riscopre la propria vita e l’importanza degli affetti. Più del protagonista in A proposito di Henry spicca la sempre bravissima Annette Bening. Film con ottimi momenti e qualche melensaggine, che si fa vedere soprattutto grazie alle performance dei membri di supporto. Comunque ottimo cinema di genere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Memento (2000)

Il primo capolavoro diretto da Christopher Nolan vede un superbo Guy Pearce che, dopo aver perso l’uso della memoria breve, cerca l’assassino della propria amata moglie. Scritto e montato per riavvolgersi su se stesso, Memento possiede l’energia del noir e lo status intellettuale del cinema d'autore. Un connubio intenso ed elegante. Nel cast anche una bravissima Carrie Anne Moss e un enorme Joe Pantoliano. Film epocale e imperdibile. Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Mulholland Drive (2001)

Mulholland Drive: Trailer versione restaurata - HD

Intorno al mistero di una bellissima donna che ha perso la memoria David Lynch costruisce una delle sue opere più oscure e affascinanti, un puzzle visivo, mentale e sensoriale di potenza incredibile. La grandiosa “scoperta” Naomi Watts e Laura Harring compongono una coppia di protagoniste perfetta, con la prima che ci regala un prova d’attrice immensa. Mulholland Drive riceve la nomination all’Oscar per la miglior regia, premio per la stessa a Cannes. Oscuro, stordente. Puro cinema. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Bourne Identity (2002)

The Bourne Identity: il trailer del film

Il primo episodio delle gesta della spia senza memoria ideata da Robert Ludlum vede un ottimo Matt Damon girare l’Europa alla ricerca della propria identità. Diretto da un Doug Liman in grande forma, The Bourne Identity possiede una messa in scena elegante e piena di ritmo, con scene d’azione assolutamente magnifiche. Film emozionante, meno celebrato dei due episodi successivi ma a nostro avviso forse anche migliore. Da gustare tutto d’un fiato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Se mi lasci ti cancello (2004)

E chiudiamo col capolavoro scritto da Charlie Kaufman (premio Oscar) e diretto da Michel Gondry. Due straordinari Jim Carrey e Kate Winslet sono protagonisti di Se mi lasci ti cancello, melodramma fantascientifico che possiede un cuore pulsante e momenti di grande cinema intimista. Un titolo memorabile, malinconico, che scalda il cuore e scioglie le lacrime. Bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.