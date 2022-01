Cinema Park: Dumbo, il live action Disney di Tim Burton torna al cinema in tutti i The Space

News Cinema

Domenica 16 gennaio e nei festivi, in tutte le sale del circuito, appuntamento fissato con la rassegna di titoli dedicati alle famiglie per vivere la magia del cinema ad un prezzo agevolato di soli 2,90€

Dumbo il live action Disney, remake del film d'animazione del 1941 basato sulla storia di Helen Aberson, ritorna in proiezione nelle sale di tutti i The Space Cinema domenica mattina e nei giorni festivi con il rendez-vous dedicato alle famiglie (ad un prezzo agevolato di soli 2,90€).



Il lungometraggio Dumbo è ambientato negli Stati Uniti e racconta la storia di Holt Farrier (Colin Farrell),un ex acrobata di cavalli che torna dalla guerra trovando la propria vita sconvolta. Il suo ex datore di lavoro, Max Medici (Danny DeVito) decide di riassumere il protagonista come custode per occuparsi di un piccolo elefante appena nato dalle orecchie grandi e sproporzionate. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo può volare, il persuasivo imprenditore Vandevere farà tutto ciò che è in suo potere per trasformare il piccolo elefante in una star.



Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni.