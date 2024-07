Ciné 2024: i film di The Walt Disney Company che vedremo nei prossimi mesi, a cominciare da Deadpool & Wolverine

News Cinema

A inaugurare Ciné - Giornate di Cinema 2024 è stata la The Walt Disney Company Italia, che ha mostrato ad esercenti e giornalisti i favolosi film della seconda metà dell'anno, a cominciare dall'irriverente cinecomic Deadpool & Wolverine. Ce ne parla Davide Romani, Marketing Director Theatrical.

La tredicesima edizione di Ciné, l’appuntamento estivo con le Giornate Professionali di Cinema, si è aperta, a metà pomeriggio nella splendida Sala Polissena, con la convention di The Walt Disney Company Italia. Non diremo nulla delle meraviglie a cui abbiamo assistito e che ci hanno fatto venire voglia di recuperare i film di animazione e i cinecomic che abbiamo perso negli ultimi anni, ma possiamo raccontarvi che ad aprire le danze sono stati Deadpool e Wolverine, o meglio le voci italiane dei due personaggi: Francesco Venditti e Fabrizio Pucci. Con loro sul palco, Daniel Frigo (Country Manager The Walt Disney Company Italia), che, mescolando italiano e inglese, si è complimentato per il loro lavoro e ha detto: "I doppiatori italiani sono i migliori del mondo". Il film, irriverente come ci aspettiamo, arriverà nelle sale italiane fra poco più di 3 settimane.

Dopo Venditti e Pucci hanno conquistato la ribalta Topolino e Minnie, in un'atmosfera di festa che è sembrata perfetta per illustrare l'ottimo risultato al boxoffice di Inside Out 2, che è il miglior incasso di un film d'animazione di tutti i tempi, ovviamente nel nostro paese.

Sono 5 anni che The Walt Disney Company punta sull'estate cinematografica, vincendo ogni volta la scommessa. A illustrare i titoli del listino è stato anche Giulio Carcano, Theatrical Sales Director, seguito da Davide Romani, Director, Theatrical Distribution, Sales di The Walt Disney Company Italia.

I Film di The Walt Disney Company Italia della seconda metà del 2024

Ecco i film che fanno parte del favoloso listino di The Walt Disney Company Italia.

Se il cinema è la fabbrica dei sogni, The Walt Disney Company è la fabbrica dei sogni al quadrato. I film del secondo semestre del 2024 coprono ogni fascia di pubblico: dai bambini - che aspettano trepidanti Simba e anche Viviana e Maui - agli adulti, che ridono a crepapelle guardando Deadpool. In coppia con il mutante artigliato di X Men, l'eroe/antieroe intriso di cultura pop è ancora più spassoso del solito

A Ciné - Giornate di Cinema 2024, abbiamo intervistato Davide Romani, Marketing Director Theatrical di The Walt Disney Company Italia: