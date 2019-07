Ciné 2019: Jesus Quintana alias John Turturro uscirà in Italia grazie a Europictures

News Cinema

La società di distribuzione festeggia i dieci anni di attività con lo spin-off del Grande Lebowski.

Europictures ha di che essere orgogliosa di compiere dieci anni di attività nel mondo della distribuzione cinematografica e di farlo con un titolo che non passerà certo inosservato. Going Places (si penserà probabilmente a un titolo italiano, oltra alla data d'uscita) è il film in cui John Turturro fa risorgere l'amatissimo personaggio di Jesus Quintana, memorabile ruolo di contorno di Il grande Lebowski. Nel cast del film, diretto dallo stesso Turturro, compaiono anche Bobby Cannavale, Christopher Walken, Audrey Tautou e Susan Sarandon.

Questo e altri titoli come Drive Me Home, La partita e Le Daim, sono il cuore della conversazione con la CEO di Europictures, Lucy De Crescenzo, incontrata alle Giornate di Cinema di Riccione.