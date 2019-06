John Turturro sul ritorno di Jesus Quintana nello spin-off del Grande Lebowski

Torniamo finalmente a parlare di uno dei nostri attori preferiti, John Turturro, per un progetto che gli/ci sta particolarmente a cuore, ovvero lo spin-off de Il grande Lebowski dedicato al personaggio di Jesus Quintana. L'ultima volta che se n'era sentito parlare era due anni e mezzo fa, quando fu diffusa anche la foto che vedete, e si poteva pensare che il film - intitolato Going Places - fosse stato accantonato, ma per fortuna non è così e in un'intervista al The Independent Turturro ha rivelato diversi particolari.

"Molto più sessuale" - l'ha definito - "È un film un po' osé. Fa vedere quanto sono stupidi gli uomini. Il film parla di quello: le donne sono i personaggi più forti e uniti. Ho dovuto aggiustarlo qua e là ma ora ne sono davvero contento. In pratica è un'esplorazione di Jesus che esce di galera. È una commedia, ma una commedia molto umana".



Il grande Lebowski: Clip dal film dei fratelli Coen

Per il suo film, Turturro si è ispirato a I santissimi di Bernard Blier, del 1974. La storia inizierà con Jesus che esce di prigione dopo essere stato incastrato con un'accusa di pedofilia. Il personaggio non sarà il protagonista assoluto ma uno dei tre al centro della trama.

Questa la sinossi diffusa tre anni fa:

"un film su un trio di disadattati le cui dinamiche irriverenti e cariche di sessualità evolvono in una sorprendente love story, mentre il loro spontaneo e noncurante atteggiamento nei confronti del passato o del futuro gli si ritorce spesso contro, anche quando, inavvertitamente, compiono delle buone azioni. Quando si fanno come nemico un(a) parrucchiere(a) armato (a), il loro viaggio diventa una costante fuga dalla legge, dalla società e dal parrucchiere(a), mentre i legami della loro famiglia di outsider si rafforzano.

Al fianco di Turturro ci sono Audrey Tatou e Bobby Cannavale. A questo punto non resta che aspettare, con una certa ansia, l'arrivo del film nelle sale, non si sa ancora quando.