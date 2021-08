Christian Bale prete trafficante nella storia vera The Church of Living Dangerously

News Cinema

Christian Bale produrrà e interpreterà The Church of Living Dangerously, la storia vera del prete trafficante John Lee Bishop.

Christian Bale non è nuovo a camaleontismi nell'interpretare i personaggi più svariati, magari realmente esistiti: l'attore sta per dare un altro sfoggio di tecnica recitativa in The Church of Living Dangerously, film che anche coprodurrà, portando sullo schermo la storia vera del predicatore John Lee Bishop. Il lungometraggio si basa sull'omonimo articolo di Vanity Fair scritto da David Kushner e pubblicato nel 2019, adattato da Charles Randolph, già sceneggiatore di La grande scommessa, dove Bale interpretò in un'altra storia vera il manager manager Michael Burry, sulla crisi finanziaria del 2008.

Chi era John Lee Bishop, interpretato da Christian Bale in The Church of Living Dangerously