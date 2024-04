Chris Hemsworth voleva un ruolo in un film di Kevin Costner, ma lui ha scritturato... Kevin Costner

News Cinema

Chris Hemsworth ha raccontato di essersi innamorato di un copione di Kevin Costner, che avrebbe diretto il film: ha cercato di farsi scritturare, ma Costner aveva già deciso. Aveva scelto sé stesso!

Chiariamo: nessuno dei due protagonisti di questa news ha problemi di carriera. Chris Hemsworth sarà tra poco nel cast di Furiosa: A Mad Max Saga, mentre Kevin Costner sta per tornare con un'epica storia western in due parti, Horizon: An American Saga. Ma l'ammirazione di Chris per Kevin lo ha portato molto vicino a lavorare con lui, come ha raccontato a Entertainment Tonight. Sfortunatamente Costner, pur rispettandolo, aveva preso decisioni chiare sull'attore da scritturare nel suo lavoro da regista... Leggi anche Furiosa: A Mad Max Saga, Chris Hemsworth analizza il suo personaggio: "Non è solo follia sadica"

Kevin Costner regista sceglie sé stesso come attore, Chris Hemsworth deluso

Vedremo tra poco Chris Hemsworth tra le mani di uno spiritato George Miller per Furiosa: A Mad Max Saga (al cinema dal 23 maggio), mentre Kevin Costner interpreta e dirige un'epica storia western di quelle che ama profondamente, in Horizon: An American Saga, dal 28 giugno nelle sale USA. I due titoli simili sono una coincidenza, ma non è una coincidenza che Hemsworth avesse amato alla follia un'altra sceneggiatura, per un film del quale Kevin sarà ancora regista. Hemsworth le ha tentate tutte per farsi scritturare...

C'era un film, un copione che avevo letto e adoravo, mi son detto: "Lo voglio fare". Poi qualcuno mi ha detto: "Kevin Costner ha già la parte". A me piacerebbe averlo come regista, ho pensato: "Porca vacca!" Ho passato un'ora l'altro giorno a cercare di convincerlo, ma lui niente: "Lo farò io, ragazzo." Non ci sono riuscito. Non ho avuto la parte! [...] È una piccola storia su un uomo e una donna. Di certo è più roba sua, ha un'ambientazione western. Ci sono cavalli, lui è uno che alleva cavalli, mia moglie l'ha letto, lei ama i cavalli. Abbiamo dieci o undici cavalli a casa, pure lei mi ha detto: "Devi farlo per forza!"

A questo punto Entertainment Tonight ha raggiunto Kevin Costner alla CinemaCon per avere una conferma sull'episodio, e Costner ha commentato serenamente quanto segue.

È una storia d'amore, ma finché sono abbastanza giovane per interpretarla, la interpreto io. Chris dovrà aspettare il suo turno. È bellissimo, è bravissimo. Dovrà trovarsi la sua storia d'amore. Ma sono felice che questa gli sia piaciuta. Se arrivasse un momento in cui io pensassi di non riuscire più a farla io, lo contatterei. Di certo è uno dei nostri migliori protagonisti, oggi come oggi.