Chris Hemsworth si ritiene responsabile dell'insuccesso di Thor Love and Thunder: "Sono diventato una parodia di me stesso"

Anche se si è divertito a recitare in Furiosa: A Mad Max Saga, Chris Hemsworth ancora non riesce a metabolizzare l’insuccesso di Thor: Love and Thunder, tanto che adesso dichiara che è soprattutto colpa sua se il film non è stato apprezzato.

Chris Hemsworth torna a parlare di Thor: Love and Thunder per dire ancora una volta che i fan del personaggio da lui interpretato in un buon numero di cinecomic meritano un film migliore del quarto della saga. Se ben ricordate, Thor: Love and Thunder è stato da molti considerato il film più brutto dell'MCU, e sia la critica che il pubblico lo hanno massacrato, anche se alla fine l'incasso è stato piuttosto ragguardevole. Ma non è questo il punto. Il fatto è che Hemsworth è convinto che la responsabilità dello scarso gradimento nei confronti del film sia in parte sua.

Chris Hemsworth fa mea culpa

Già in un'intervista rilasciata a GQ lo scorso anno, Chris Hemsworth aveva dichiarato che il quarto standalone dedicato al suo personaggio era decisamente sciocco. Adesso invece, nell’'rticolo di copertina di Vanity Fair USA, l'attore parla della sua performance in Thor: Love and Thunder:

Mi sono lasciato prendere la mano dall'improvvisazione e dall'eccentricità, e sono diventato una parodia di me stesso. Ho perso il timone.

Anche se è contento di aver avuto la possibilità di interpretare Thor e inizialmente ha accolto con entusiasmo il personaggio, con il tempo Chris Hemsworth ha cominciato a sentirsi frustrato:

A volte mi sentivo la loro guardia giurata. Mi capitava di leggere le battute di tutti gli altri e di pensare: hanno battute più fiche, si divertono più di me. Il mio personaggio invece che fa? Mi dicevano continuamente: "Hai la parrucca, hai i muscoli, hai il costume" (…) Ok, faccio parte di questa grande cosa, ma probabilmente sono sostituibile.

Naturalmente il buon Thor ha portato fortuna a Hemsworth, ma adesso l'attore vuole fare altro, ad esempio lavorare con registi come Christopher Nolan, Kathryn Bigelow, Greta Gerwig, Martin Scorsese e Steven Spielberg. Sempre a Variety Chris ha rivelato che Darren Aronofsky sta lavorando a due progetti nei quali vuole affidargli il ruolo principale, e che uno è una commedia nera e l'altro un film di fantascienza.

Prossimamente vedremo Chris Hemsworth in Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller, in cui fa la parte del cattivo. L'attore ha adorato sia il film che il suo personaggio, paragonabile, secondo lui, solo al James Hunt di Rush.

