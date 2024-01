Thor 5, primi indizi e indiscrezioni: il Dio del Tuono ritroverà Loki e Jane Foster?

News Cinema

In attesa di notizie ufficiali, le indiscrezioni su Thor 5 si moltiplicano. Alcuni indizi individuati in Thor: Love and Thunder suggeriscono che la reunion tra il Dio del Tuono (Chris Hemsworth) e il fratellastro Loki (Tom Hiddleston) sia molto vicina. Spunta una teoria anche su Jane Foster (Natalie Portman).

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente che la saga di Thor avrà un quinto capitolo. Eppure, complici anche gli addetti ai lavori, continuano a spuntare nuove e gustose indiscrezioni in merito. Il finale di Thor: Love and Thunder (2022) suggerisce certamente che le avventure del Dio del Tuono, interpretato da Chris Hemsworth, potrebbero avere un prosieguo. Alcuni indizi disseminati proprio nel film di Taika Waititi, inoltre, suggeriscono che il figlio di Odino, in un prossimo film, potrebbe ritrovare ben due pilastri della sua vita. Si tratta del fratellastro Loki (Tom Hiddleston) e dell'amata Jane Foster (Natalie Portman).

Sino ad ora, l'unico a parlare apertamente della piega che potrebbe prendere Thor 5 è stato Waititi in persona, che ha diretto anche Thor: Ragnarok (2017). Nel libro Thor: Love and Thunder: The Official Movie Special il regista ha condiviso le proprie aspettative:

Cosa gli resta da fare? Si deve trovare una storia che porti ulteriormente avanti l’evoluzione del personaggio, ma ancora in modo molto divertente e ponendolo ancora di fronte a degli ostacoli che dovrà in qualche modo superare. Non credo che dovremmo proporre un cattivo più debole di Hela. Sento che dovremmo fare un passo avanti e aggiungere un cattivo che sia in qualche modo ancora più formidabile.

Il neozelandese, ad ogni modo, ha confermato che non sarà coinvolto in un'eventuale pellicola targata Marvel ed incentrata sul biondo e nerboruto Avenger. Pertanto le sue dichiarazioni, sebbene interessanti, lasciano il tempo che trovano.

Loki e Thor riuniti in Thor 5? La teoria sui regni dell'al di là

Veniamo dunque ai rumors più recenti. Il finale di Thor: Love and Thunder allude ad un futuro scontro tra Thor ed Hercules. Ci sarà spazio anche per un ritorno di Loki? L'accenno al Valhalla nella scena post-credits del cinecomic, a tal proposito, apre tutta una serie di possibilità anche in tal senso. Tra i regni dell'al di là che l'MCU ha svelato ai fans, infatti, non c'è solo il mitologico spazio norreno.

Nel finale della seconda stagione di Loki è stato introdotto anche l'albero Yggdrasil, i cui rami rappresentano le infinite linee temporali e realtà parallele del Multiverso. E se dal Valhalla fosse possibile raggiungere il luogo in cui si trova il Dio dell'inganno? Uno spunto che sta andando forte su X e che è tanto plausibile quanto entusiasmante.

The next #Thor film is gonna be mighty interesting…considering the Yggdrasil Timeline tree will be visible from Valhalla. One step closer to the #Thor and #Loki reunion… pic.twitter.com/8C3frvLNyi — Alex P. (@AlexFromCC) January 11, 2024

Tra coloro che non hanno mai smesso di immaginare un comeback del personaggio di Tom Hiddleston nella vita del fratellastro c'è anche Kevin Wright. Il produttore esecutivo della seconda stagione della serie targata Disney+ ha discusso con ComicBook.com della possibilità che i due asgardiani si riuniscano.

Questa sarà sempre la mia speranza: che da qualche parte lungo il percorso qualcuno riesca a raccontare quella storia. Perché [Loki, ndr] è così cambiato e perché anche Thor è così diverso ora. Penso che ciò che lo rende interessante, nella mia testa, è che sono stranamente diversi. Ma penso che ci sarebbe semplicemente una profonda comprensione intima tra loro due. E penso che potrebbe essere qualcosa di veramente bello e interessante.

Thor 5, che ruolo avrà Jane Foster?

Poco sopra si accennava al Valhalla. Nella già citata scena post-credits di Thor: Love and Thunder è la valorosa Jane Foster (alias Mighty Thor) ad accedervi, premiata per il proprio sacrificio. Dobbiamo dunque interpretare come un addio l'ingresso del personaggio di Natalie Portman nel dorato e glorioso regno dell'al di là? Non necessariamente.

L'attrice Premio Oscar, tempo fa, intervistata da Vanity Fair, ha ammesso che non disdegnerebbe di tornare a vestire i panni della brillante e coraggiosa Jane. "Oh, sarebbe così divertente da fare - ha esclamato - Guadagni un sacco di punti agli occhi dei tuoi figli quando fai un film sui supereroi.

Alla luce della disponibilità della Portman e della teoria che collega il Valhalla all'albero Yggdrasil, ecco cosa potrebbe accadere in futuro. Se Thor riuscisse ad accedere al luogo in cui è confinata la sua Jane, potrebbe prendere due piccioni con una fava. Vale a dire, riabbracciare l'amore della sua vita e, da lì, raggiungere l'Albero del Mondo per ricongiungersi con il fratellastro.

Congetture a parte, prima di far viaggiare la fantasia è necessario che i Marvel Studios confermino che Thor 5 vedrà la luce. Attualmente, le speranze di rivedere Hemsworth e il suo martello in scena sono riposte negli attesissimi Avengers: The Kang Dynasty, atteso nel 2026, e Avengers: Secret Wars (2027).