Che fine ha fatto Rupert Grint/Ron Weasley? Sarà in Knock at the Cabin di Shyamalan

Rupert Grint, noto ai più come Ron Weasley della saga di Harry Potter, si è unito al cast di Knock at the Cabin, il nuovo film di M. Night Shyamalan, in cui troviamo già Dave Bautista.

Se vi chiedete che fine abbia fatto Rupert Grint, alias il Ron Weasley della saga di Harry Potter, la risposta è: ha avuto un'offerta di lavoro pazzesca che non ha potuto rifiutare, e tale offerta gli è arrivata da M. Night Shyamalan.

Ebbene sì, l'attore dai rossi capelli è entrato a far parte del cast di Knock at the Cabin, andando a raggiungere Dave Bautista. L'uscita del film è prevista per il 3 febbraio del 2023 e, insieme a Rupert Grint, è stata "arruolata" anche Nikki Amuka-Bird, che abbiamo già visto in Old.

Cosa sappiamo di Knock at the Cabin?

La trama esatta di Knock at the Cabin è, ahinoi, sconosciuta. Sappiamo però che il nuovo film del Presidente di Giuria del Festival di Berlino 2022 sarà un "horror mistery", come ci spiega Collider, il che significa più o meno un giallo-horror, o anche thriller-horror. Nel mese di ottobre, Shyamalan ha postato su Twitter un teaser di 9 secondi nel quale apparivano i numeri che formano la data di uscita e si sentiva qualcuno bussare ad una porta. Ora, in inglese cabin vuol dire cottage, capanna, casetta, baita. E’ probabile quindi che la vicenda si svolgerà in un'abitazione remota, magari nel bosco. Se così fosse, M. Night dovrebbe allora rinnovare un sottogenere fin troppe volte percorso.

Tornando al nostro Rupert Grint, forse non tutti sanno che ha già lavorato con Shyamalan nella serie Servant, di cui il regista è showrunner e talvolta regista. L'ultimo film nel quale l’attore è apparso risale al 2015.