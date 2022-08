Celebriamo il talento di melissa McCarthy con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attrice candidata a due premi Oscar compie oggi 52 anni. Ecco i cinque titoli in streaming che ne evidenziano versatilità e istinto perfetto per la commedia.

Ci sono pochissimi dubbi sul fatto che Melissa McCarthy sia stata il fenomeno comico hollywoodiano più importante degli ultimi quindici, venti anni. Grazie alla collaborazione con un cineasta brioso come Paul Feig l’attrice ha realizzato una serie di commedie di grande successo, piene di trovate e realizzate con indubbia competenza nei confronti del genere. Col passare del tempo e dei successi la McCarthy ha poi anche evidenziato la capacità di lavorare con grossa efficacia sui toni dolceamari della commedia drammatica, riuscendo a ottenere ben due nomination all’Oscar, di cui una come miglior attrice protagonista. Ecco dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare la bravura e la sensibilità dell’artista che arriva oggi a 52 anni. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Melissa McCarthy

Le amiche della sposa

Corpi da reato

St. Vincent

Ghostbusters

Copia originale

Le amiche della sposa (2011)

Le Amiche della Sposa: il trailer italiano in esclusiva

Partiamo con la commedia irriverente e scatenata che fa letteralmente esplodere il fenomeno Melissa McCarthy. Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne sono le protagoniste de Le amiche della sposa, non ci piove, ma quando c’è in scena lei si mangia le colleghe a colazione. Sboccata, nevrotica, estrema, irresistibile. Arrivano le nomination all’Oscar per la sceneggiatura e quella per l’attrice non protagonista. Paul Feig organizza il tutto con brio e capacità di gestione. Film spassoso. Ne seguiranno altri…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Corpi da reato (2013)

Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Ancora Paul Feig per un poliziesco che definire spassoso è un eufemismo. Alla McCarthy si affianca una Sandra Bullock perfetta per la combinazione di commedia farsesca e action. L’affiatamento tra le due star è perfetto, l’interazione tra i personaggi diversi tra loro effervescente. Ci si diverte un mondo con Corpi da reato, il pubblico gradisce e dichiara il grande successo del film. Meritato. Conferma che la McCarthy può essere un'ottima spalla e insieme protagonista inarrestabile. Ogni volta da rivedere con grande gusto. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, NOW.

St. Vincent (2014)

St. Vincent: il trailer italiano del film con Bill Murray

Primo vero tentativo di deviare verso i toni più gentili del melodramma grazie a una storia delicata e ben orchestrata da Theodore Melfi. Protagonista di St. Vincent è un Bill Murray molto più pacato del solito, a cui si affianca con dolcezza Naomi Watts. La McCarthy chiude un triangolo di protagonisti di spessore, che gestisce la variazione di toni a dovere. Momenti di cinema che arrivano dritti al cuore per un film piacevole e sentito. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ghostbusters (2016)

Ghostbusters: Primo trailer ufficiale in italiano - HD

La riproposizione tutta al femminile (o quasi, visto Chris Hemsworth) del film di culto di Ivan Reitman era un rischio immane, che Paul Feig, Kristen Wiig e la McCarthy si prendono ben consapevoli di andare incontro al possibile tracollo. E invece il loro Ghostbusters funziona a dovere, diverte con leggerezza e non si avvicina troppo ai due film originali. Un prodotto studiato con cura e proposto con la necessaria lucidità. Momenti di ottimo cinema di genere per un prodotto che arriva esattamente dove voleva. Allo stomaco del pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Copia originale (2018)

Chiudiamo col bellissimo film diretto da Marielle Heller per cui la McCarthy ottiene la candidatura all’Oscar come miglior attrice protagonista. Ispirato da una storia vera, Copia originale mette in scena con amore e pudore una storia di perdizione, di rapporto con l’arte e la creazione complesso e doloroso, che si esplicita anche attraverso l’amicizia corrosiva con un bravissimo Richard E. Grant. Studio di caratteri certosino, commovente, prezioso. Film in chiaroscuro davvero notevole, che conferma la versatilità insospettabile della sua protagonista. Da amare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.