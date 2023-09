Celebriamo i 76 anni di Stephen King con i migliori film in streaming tratti dalle sue opere

News Cinema

Il grande scrittore del brivido ha ispirato negli anni cineasti come Brian De Palma, Stanley Kubrick, Rob Reiner e molti altri. Ecco i cinque film in streaming che preferiamo tra quelli tratti dai suoi libri.

Compie oggi 76 anni Stephen King, lo scrittore più celebrato dei nostri tempi. Definirlo solamente un maestro dell’horror e del brivido in generale sarebbe estremamente riduttivo, in quanto molte delle sue storie e dei suoi personaggi sono riusciti a superare il genere stesso per imporsi come icone letterarie a tutto tondo. Anche quando ha affrontato altri generi, soprattutto il thriller psicologico, King ha ottenuto risultati notevoli, come ad esempio il recente romanzo Billy Summers. Vi proponiamo dunque cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano le migliori trasposizioni per il grande schermo dell’opera sterminata e preziosa di Stephen King. Buona lettura

Carrie, lo sguardo di Satana (1976)

Il primo adattamento firmato Brian De Palma lancia anche la carriera di scrittore di King, grazie all’enorme successo dell’horror che vede protagonista Sissy Spacek. Carrie, lo sguardo di Satana si rivela un concentrato di orrore e visione cinematografica potente, alborata da un autore che sa adoperare la macchina da presa come pochissimi altri hanno tentato. Sfida alle regole e al perbenismo borghese per un film clamoroso, che vede nel cast una diabolica Piper Laurie e anche John Travolta, Amy Irving, William Katt. Ancora oggi realmente disturbante. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Shining (1980)

Shining: Trailer Ufficiale Italiano - Extended Edition

Anche se King detesta la versione di Stanley Kubrick, questo non significa che non sia comunque uno dei più grandi horror mai realizzati, un film che scava dentro la psiche umana e ne mina le fondamenta. Jack Nicholson, Shelley Duvall e l’albergo terrificante dove la storia viene ambientata rappresentano un triangolo infernale dentro un teatro tanto elegante quanto orribile. Shining disorienta, colpisce la mente dello spettatore mentre ne scardina le difese con una messa in scena inaudita. E poi l’inserto del soprannaturale come estensione del lato oscuro di Jack Torrance viene sviluppato alla perfezione. Film di confine. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Stand By Me - Ricordo di un’estate (1986)

Stand by Me - Ricordo di un'estate: Trailer italiano del film

Uno dei quattro racconti lunghi di Stagioni diverse diventa una storia di crescita che parte da uno spunto macabro per raccontare invece la bellezza dolorosa dell'infanzia. Rob Reiner mette in scena Stand By Me - Ricordo di un’estate esprimendo tutta la poesia, la rabbia e la disperazione di un’età come nessun’altra. La sequenza del passaggio sul ponte è semplicemente straordinaria, molti momenti ti entrano sotto pelle e di sciolgono l’anima. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, ne meritava molte altre. River Phoenix, Wil Wheaton e Richard Dreyfuss in un bellissimo cammeo. Disponibile su CHILI, Netflix.

Misery non deve morire (1990)

Riflessione densa e terrorizzante sul mestiere e la responsabilità dell’essere uno scrittore. Il duetto tra un notevole James Caan e una Kathy Bates addirittura da Oscar fanno di Misery non deve morire uno dei migliori psycho-thriller mai realizzati, un duello fisico e psicologico di spessore inaudito. Con questo film ancora Rob Reiner conferma la sua incredibile versatilità. Una sequenza in particolare ancora oggi riesce a scioccare, e voi sapete bene quale… Disponibile su Amazon Prime Video.

IT (2017)

Portare al cinema il capolavoro assoluto di King era un'impresa titanica, e Andy Muschietti riesce a coglierne l’orrore ma soprattutto la dolcezza dolorosa. IT diventa un adattamento fedele nel cuore, coerente con lo spirito del romanzo, preciso nel raccontare i giovani protagonisti. Molte scene sono seriamente spaventose, l'ambientazione anni ‘80 funziona benissimo, il ritmo del racconto viene cadenzato con perizia. Un horror e un dramma insieme che onestamente abbiamo amato, meglio era davvero difficilissimo fare. Una delle vette cinematografiche nella storia di King e delle sue trasposizioni. Film ammirevole. Disponibile su Google Play, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video.