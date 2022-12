Casadilego, Caterina Shulha e Giovanni Caccamo alla serata finale del Premio “Movie To Music” 2022

News Cinema

Al Teatro Palladium dell'Università Roma Tre grandi ospiti per la serata finale della seconda edizione del premio che valorizza e celebra i migliori film di argomento musicale diretto da Paola Casella, con grandi ospiti dal mondo del cinema e della musica.

Musica e cinema sono due forme d’arte che dialogano fra loro e che si arricchiscono a vicenda, in un rapporto spesso simbiotico e indissolubile. Sabato 17 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Palladium dell'Università Roma Tre si terrà la cerimonia finale del Premio “Movie To Music” che celebra il rapporto spesso simbiotico e indissolubile tra musica e cinema, valorizzando i migliori film di argomento musicale. Un progetto giunto alla sua II edizione, nato da un’idea di Luca Aversano e Giandomenico Celata, e realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Il Premio è organizzato dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con la direzione artistica della giornalista e critica cinematografica Paola Casella: “Cinema e musica vanno da sempre a braccetto, e la Fondazione ha spesso ideato rassegne che testimoniano questa simbiosi," ha dichiarato Casella. "È dunque arrivato il momento di assegnare un premio che certifichi la stima verso i musicisti, i performer, i luoghi e i mestieri della musica, verso quei registi che hanno scelto di cimentarsi con il genere musicale.”

Il Premio intende valorizzare e celebrare i migliori film di argomento musicale, selezionati da un comitato che vede, tra gli altri, la presenza del compositore di musica per cinema Michele Braga. Cinque le categorie articolate per durata, tipo di narrazione e tema musicale affrontato: Miglior film biografico su un musicista, Miglior film su un luogo della musica, Miglior musical cinematografico, Miglior film su una performance musicale.

Alla premiazione per i migliori film si affianca quest'anno un premio speciale alla Migliore interpretazione di un/una musicista in un film e un premio al miglior soggetto per un cortometraggio su un mestiere della musica, riservato agli studenti dei corsi di laurea in discipline dello spettacolo delle università italiane.

Presenti alla cerimonia di premiazione grandi nomi dal mondo del cinema e della musica tra cui l'attrice Caterina Schulha, vista di recente in The Land of Dreams e in Ipersonnia, i registi Francesco Siciliano, Elisa Fuksas, Nicola Abbatangelo, Giuseppe Romano e Massimo Martella; il compositore Michele Braga, il pianista jazz Enrico Pieranunzi, le figlie del compositore Piero Umiliani. La serata sarà impreziosita dalle performance live del cantautore Giovanni Caccamo – vincitore tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2015 e terzo posto tra i Big nel 2016 – e della cantante e strumentista Casadilego, vincitrice di X Factor 2020 e attrice nel film di Fabio Mollo My Soul Summer. Sul palco anche la Roma Tre Jazz Band nata nel contesto del Corso di laurea in DAMS dell’Università Roma Tre e del Teatro Palladium, curata da Luca Aversano e attualmente coordinata da Nicola Concettini.

Nell’ambito del premio “Movie to Music”, avverrà anche la premiazione del concorso riservato agli studenti e ai laureati dei corsi di studio in discipline della musica e dello spettacolo di tutta Italia, per il soggetto di un cortometraggio dedicato ai mestieri della musica, recentemente indetto dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium. Il concorso rimane aperto fino al 12 dicembre 2022, il soggetto dovrà avere una lunghezza compresa tra le 2.000 e le 4.000 battute spazi inclusi. Info su www.teatropalladium.com. Il vincitore riceverà dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium un contributo fino a un massimo di 1.500,00 euro finalizzato alla produzione del cortometraggio.