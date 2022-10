News Cinema

My Soul Summer, in esclusiva una clip del film di esordio per Casadilego

di Mauro Donzelli 24 ottobre 2022 6

Evento speciale nei cinema per tre giorni da oggi fino al 26 ottobre, My Soul Summer è un film diretto da Fabio Mollo che segna l'esordio come attrice della cantante Casadilego. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.