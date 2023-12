Cars, Pixar al lavoro su un nuovo progetto d'animazione

News Cinema

Cars riscalda i motori perché a quanto pare Disney Pixar è al lavoro su nuovi progetti che riguardano le sue auto da corsa.

A quanto pare i motori di Cars sono ancora ben accesi. Film d’animazione del 2006, ha avviato un franchise di successo in casa Disney Pixar e potrebbe ampliare il suo repertorio molto presto con un nuovo progetto. Attualmente confinato in garage, Cars dovrebbe essere in lavorazione a detta di Jay Ward.

Cars, un nuovo progetto è in cantiere in casa Disney Pixar

Settimo lungometraggio Pixar, Cars diretto da John Lasseter è stato accolto positivamente da pubblico e critica. Film d’animazione, ha come protagoniste delle auto da corsa a partire da Saetta McQueen, che per la prima volta partecipa alla Piston Cup con il desiderio di diventare il primo pilota a vincere la competizione da esordiente ma nulla va come previsto e da quel momento in poi parte il suo lungo viaggio. Cars ha guadagnato due sequel, il primo uscito nel 2011 e il secondo nel 2017. A distanza di sei anni, Jay Ward della Disney Pixar ha annunciato che qualcosa bolle in pentola ma bisognerà attendere ancora un po’ prima che veda la luce. Intervistato durante il Porsche Rennsport Reunion Event del 2023 da The Late Brake Show, Jay Ward ha ammesso di essere al lavoro su qualcosa di poco definito al momento e che bisognerà attendere un paio d’anni prima di ammirare il lavoro compiuto.

Ci sono alcuni progetti su Cars in preparazione, non posso dire molto di più al momento. La vita delle auto continuerà. Sto lavorando ad alcuni progetti davvero divertenti in questo momento che vedrete tra un paio d’anni. Ci vuole un po’ per realizzarli.

Il direttore creativo Disney Pixar ha parlato di progetti al plurale: che si tratti di più film o progetti destinati alle piattaforme? Fatto sta che in principio Pixar non si era reso conto del successo di Cars lievitato sempre più nel tempo. Di fatto Jay Ward ha aggiunto:

È diventato molto più grande di quanto ci aspettassimo. È bellissimo e ogni giorno un bambino nuovo lo vede per la prima volta, cosa che non ci aspettavamo. La cosa interessante è che Cars è uscito nel 2006 e in quel periodo i DVD erano piuttosto popolari. Era popolare nelle sale quando è uscito, ma è diventato ancor più gettonato. Per tutta la fine dell’anno e durante l’anno successo sempre più persone l’hanno visto.