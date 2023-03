Captain America: New World Order, le prime immagini dal set nascondono un riferimento a Wolverine?

News Cinema

Wolverine debutterà in Deadpool 3 dopo sei anni di assenza sul grande schermo, ma dalle prime immagini dal set di Captain America: New World Order spunta un indizio: e se apparisse anche nel quarto film con Anthony Mackie?

Captain America: New World Order ha ufficialmente avviato le riprese. Il quarto capitolo con protagonista il Super Soldato questa volta punta su un nuovo campione. Chris Evans ha salutato l’universo Marvel e il suo Steve Rogers dopo i catastrofici eventi di Avengers: Endgame e, al suo posto, il mondo ha eletto un nuovo Captain America, già introdotto in TV con The Falcon and the Winter Soldier (serie tv che vi consigliamo caldamente di recuperare prima dell’uscita del film). Sam Wilson (Anthony Mackie), infatti, ha fuso la sua identità di Falcon con quella di Captain America: lo scudo, adesso, è in suo possesso così come tutte le responsabilità che esso comporta. Intanto dal set trapelano le prime immagini, che contengono diversi indizi e uno tra questi sembrerebbe puntare a Wolverine.



Captain America: New World Order, dal set trapela un indizio su Wolverine

Come riporta ScreenRant, al momento il quarto film su Captain America ha già allestito i set esterni per le riprese ad Atlanta. Per questo motivo, sono state diffuse online le prime immagini del set e, tra queste, spunta un indizio (oppure omaggio?) che tira in ballo anche Wolverine. Da mesi, ormai, è stato annunciato il suo ritorno al fianco di Ryan Reynolds in Deadpool 3. Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine dopo quanto accaduto in Logan nel 2017, ma l’attore ha precisato che gli eventi e quel finale non subiranno alterazioni. Dal set di Captain America: The World Order spunta un piccolo indizio: un fotografo (@atlanta_filming) ha pubblicato via Instagram una sorta di graffito che replica gli iconici artigli di Wolverine. Lo scatto arriva dal set di Captain America 4. Potrebbe trattarsi di un indizio, e quindi suggerire il coinvolgimento di Hugh Jackman nel film, oppure potrebbe trattarsi semplicemente di un omaggio al più celebre degli X-Men.

Pur non conoscendo ulteriori dettagli in merito (c’è chi sospetta che si tratti persino di un tributo a Freddy Krueger di Nightmare - Dal profondo della notte), sappiamo che Wolverine tornerà in Deadpool 3. Anche in questo caso i dettagli della trama risultano sconosciuti. A breve, anche il terzo film con Ryan Reynolds avvierà le riprese, considerando che la data di uscita è stata fissata per il 2024. E per entrambi i personaggi si tratta di un passaggio importante, perché finalmente debutteranno ufficialmente nell’MCU. Non sappiamo, quindi, se Hugh Jackman apparirà anche in Captain America: New World Order. È anche vero che, come riporta ScreenRant, tempo fa l’attore ha raccontato di essere coinvolto in due film Marvel. Il primo, già annunciato, è sicuramente Deadpool. E il secondo? Potrebbe trattarsi di Avengers: Secret Wars?