Captain America: New World Order, avviate le riprese: i primi scatti dal set con Anthony Mackie

Anthony Mackie di nuovo al lavoro, questa volta come protagonista del prossimo Captain America: New World Order che ha ufficialmente avviato le riprese, come testimoniano i primi scatti dal set.

Anthony Mackie torna sul set, questa volta per riprendere il ruolo di Sam Wilson in Captain America: New World Order. Ora che Chris Evans ha appeso lo scudo al chiodo, un altro Captain America è pronto a guidare il quarto film da protagonista. Dopo quanto accaduto in The Falcon and the Winter Soldier, il Marvel Cinematic Universe ha trovato in Sam Wilson il nuovo Captain America e, in vista del nuovo film in arrivo, Anthony Mackie che lo interpreta è già apparso sul set all’inizio delle riprese, come testimoniano i primi scatti trapelati e diventati virali sul web.



Captain America: Civil War: Il Full Trailer italiano - HD

Captain America: New World Order, al via le riprese del film: Anthony Mackie sul set

In The Falcon and the Winter Soldier, serie TV distribuita su Disney+ nel corso del 2021, Sam Wilson ha avuto la possibilità di diventare il nuovo Captain America, ruolo che riprenderà presto anche nel quarto film dedicato al Super Soldato che, finora, ha sempre avuto le fattezze di Chris Evans. Ma Steve Rogers ha salutato l’universo Marvel dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame e in Captain America: New World Order Sam Wilson farà il suo debutto sul grande schermo impugnando l’iconico scudo. Il film ha già fissato una data di uscita prevista per maggio 2024 e ha incluso nel cast anche Harrison Ford, che interpreterà Thunderbolt Ross, personaggio che torna con un potere ancora più grande poiché è diventato presidente degli Stati Uniti d’America.





Anthony Mackie has started filming the fourth "Captain America" film and there's some interesting photos from the set as well! https://t.co/nloMAG5qna — JustJared.com (@JustJared) March 21, 2023

Al momento non conosciamo ulteriori dettagli della trama, tenuta gelosamente sotto chiave dai Marvel Studios per ovvie ragioni, ma dal set attualmente attivo trapelano le prime immagini diffuse via Twitter da Just Jared. E non può mancare Anthony Mackie, già ben schierato sul set. Come riporta ScreenRant, Anthony Mackie riprende il ruolo di Sam, ma pare indossare un abbigliamento casual mentre osserva una tavola calda, Smyth’s Diner. Pare che la scena in questione sia stata girata nel West Virginia, anche se le riprese del quarto Captain America hanno scelto come location Atlanta. Al momento Anthony Mackie è anche l’unico membro del cast ad essere stato avvistato sul set del film. Naturalmente il quarto capitolo di Captain America si inserisce nella Fase 5 dell’universo Marvel, ufficialmente lanciata con Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Captain America: New World Order permetterà ad Anthony Mackie di guidare per la prima volta un film da protagonista e anche di riportare l’iconico supereroe sul grande schermo. L’ultimo film stand alone di Captain America: Civil War risale al 2016.