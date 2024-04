News Cinema

Anthony Mackie anticipa che in Captain America: Brave New World dovrà vedersela con un nuovo nemico, più grande.

In Captain America: Brave New World Sam Wilson si ritroverà ad affrontare un grande nemico, secondo quanto anticipato da Anthony Mackie. Intervistato dopo il CinemaCon 2024, ai microfoni di Entertainment Weekly, ha premesso che il quarto capitolo dedicato a Captain America porterà avanti la saga del Multiverso protagonista dell’attuale Fase 5. Ciò significa che anche Brave New World si unirà ai progetti dell’MCU intenzionati ad ampliare sempre più il Multiverso, come accadrà con l’imminente Deadpool & Wolverine, unico film Marvel atteso in sala nel corso del 2024. A detta di Anthony Mackie, il quarto film dedicato a Captain America introdurrà un nuovo nemico frutto del raccolto dai precedenti film e serie TV come Black Panther: Wakanda Forever, She-Hulk: Attorney at Law e The Falcon and the Winter Soldier.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie anticipa il grande nemico in arrivo per Sam Wilson

Dopo quanto accaduto in The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie si prepara al debutto da protagonista sul grande schermo Marvel. Alla guida di Captain America: Brave New World, Sam Wilson dovrà vedersela con il Thunderbolt Ross di Harrison Ford ed una nuova minaccia, stando alle recenti anticipazioni dell’attore protagonista. Ai microfoni di Entertainment Weekly, ha sottolineato l’importanza del prossimo film inteso come una sorta di reset.

Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo. Penso che attraverso questi film si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio che rappresenta la nuova destinazione Marvel, allo stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier. Il titolo implica che ora c’è un nuovo nemico e più grande. C’è una nuova frontiera che dobbiamo conquistare. Da Captain America: Il Primo Vendicatore ad Avengers: Endgame, il nemico è sempre stato uno scontro tra buono e cattivo. Ora che è stato sconfitto, dove si va? Quando i cattivi riappaiono, in che forma avviene? È una nuova trama con nuovi personaggi, con nuovi ideali, e crea una nuova idea di questo nuovo mondo in cui stiamo entrando.

Anthony Mackie ha preferito non sbilanciarsi troppo, per cui non ha rivelato chi sarà il nemico contro cui Sam Wilson dovrà vedersela nel prossimo film, ma al tempo stesso ha aggiunto qualche dettaglio in più in merito alla scelta del titolo.