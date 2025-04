Cannes 2025: aggiunti alla selezione ufficiale altri film tra cui quelli di Kristen Stewart, Ethan Coen e Lynne Ramsay

News Cinema

A meno di tre settimane dall'inizio del Festival di Cannes, diversi altri titoli si aggiungono alla selezione ufficiale. Vediamo quali e in quali sezioni.

Quando Thierry Frémaux ha annunciato i film della selezione ufficiale del Festival di Cannes si sapeva già che altri se ne sarebbero aggiunti strada facendo. Qualcuno si aspettava film che non sono poi comparsi, come l'ultimo di Jim Jarmusch, ma ne sono stati appena annunciati tre di cui si sapeva che erano stati invitati ma ancora mancava la conferma ufficiale e diversi anni che andranno ad arricchire e varie sezioni del festival. Vediamo di quali film si tratta.

Cannes 2025: le ultime (?) aggiunte al festival

Le più prestigiose aggiunte al festival sono tre film di cui si è parlato. Il primo è il debutto alla regia di Kristen Stewart, dal titolo suggestivo The Chronology of Water. Il secondo è il nuovo della regista Lynne Ramsay, intitolato Die, My Love (foto) e infine, un po' a sorpresa, la nuova opera "solista" di Ethan Coen, ovvero Honey Don’t!, secondo capitolo della trilogia lesbica iniziata con Drive Away Dolls, con Margaret Qualley, Aubrey Plaza e Chris Evans. Quest'ultimo titolo sarà presentato nella sezione di Mezzanotte, come l'altro aggiunto, Le Roi Soleil di Vincent Maël Cardona. Tra queste nuove acquisizioni del festival il più atteso è Die My Love della Ramsay, inserito in concorso, tratto da un romanzo del 2017 di Ariana Harwicz, che ha nel cast Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Anche The Chronology of Water di Stewart - inserito nella sezione Un Certain Regard - è tratto da un libro, stavolta autobiografico, scritto nel 2011 da Lidia Yuknavitch. Nel cast ha Imogen Poots, Thora Birch, Kim Gordon dei Sonic Youth e Jim Belushi. Tra le ulteriori aggiunte al già ricco programma ci sono in concorso Mother and Child di Saeed Roustaee, mentre in Un Certain Regard sono stati inseriti Love Me Tender di Anna Cazenave Cambet con Vicky Krieps, Un Poeta di Simón Mesa Soto e O Riso e A Faca di Pedro Pinho. Tra le anteprime anche Renai Saiban di Kōji Fukada, il sequel di Godland di Hlynur Pálmason intitolato Ástin Sem Eftir Er (The Love That Remains) e Magellan di Lav Diaz con Gael Garcia Bernal. Qua la lista aggiornata dei film del festival di Cannes.