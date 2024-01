C'è ancora domani conquista gli USA? Lady Gaga sarebbe interessata ad un remake del film di Paola Cortellesi

News Cinema

Secondo le indiscrezioni, la pop-star e attrice Lady Gaga sarebbe interessata a realizzare un remake a stelle e strisce di C'è ancora domani. L'esordio alla regia di Paola Cortellesi si prepara dunque a spiccare il volo, conquistando anche gli Stati Uniti?

Il successo di C'è ancora domani potrebbe condurre molto presto il film di e con Paola Cortellesi al di fuori dei confini del Bel Paese. Nelle ultime ore ha fatto il giro del web l'interessante indiscrezione che riguarda una star internazionale: Lady Gaga. L'eccentrica musicista sarebbe interessata a esportare il lungometraggio negli Stati Uniti, realizzando un remake.

A diffondere la notizia è stato, tra le pagine di Novella2000, il giornalista Pierluigi Gaudio. Stando a quanto riportato sul settimanale, la pluripremiata attrice e popstar avrebbe intenzione, si diceva, di acquistare i diritti d'autore di C'è ancora domani. Non è affatto inverosimile che un'artista sensibile e profonda come Lady Gaga sia rimasta colpita dall'esordio alla regia della Cortellesi.

C'è ancora domani, seppure ambientato nel 1946, regala un affresco incredibilmente attuale di problematiche sociali tanto terribili quanto radicate. Tra queste, la violenza domestica e di genere. La diva di origini italiane ha da sempre molto a cuore le delicatissime tematiche affrontate nel film. L'impronta autoriale dell'attrice romana, discreta eppure assordante, potrebbe dunque aver colto nel segno ed ispirato la cantante di Born this Way.

Una storia come quella di Delia merita di essere ascoltata in tutto il mondo, e la voce di Hold My Hand potrebbe essere la persona adatta affinché l'America ascolti. Viene spontaneo domandarsi se la signorina Germanotta abbia anche intenzione, in un eventuale remake hollywoodiano, di interpretare il ruolo della protagonista. Nella carriera della 37enne il cinema va ormai di pari passo con la musica, dunque l'ipotesi è alquanto probabile.

Negli anni, la star ha collezionato più di qualche apparizione su grande e piccolo schermo... con risultati più o meno fortunati. Per l'interpretazione di Ally in a A Star is Born (2018), Gaga ha riscosso ampi consensi. Lo struggente remake di È nata una stella (1937), diretto da Bradley Cooper, è valso alla cantante un Premio Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone originale, Shallow. Prossimamente, la vedremo al fianco di Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux, in cui vestirà i folli panni di Harley Quinn. Ci sarà davvero spazio, in futuro, anche per un adattamento a stelle e strisce di C'è ancora domani?

I traguardi del lungometraggio con Valerio Mastandrea ed Emanuela Fanelli, del resto, parlano per lui. C'è ancora domani ha incassato circa 35,4 milioni di euro, piazzandosi al quinto posto nella top 10 dei migliori incassi di tutti i tempi al box office italiano. I primi quattro posti vedono l'indiscussa egemonia di Checco Zalone, ma La vita è Bella (1997) di Roberto Benigni è sceso al sesto posto. Botteghino a parte, l'emozionante ed intimo racconto di rivalsa di una donna come tante ha riacceso con decisione i riflettori sul cinema italiano e stimolato un dibattito culturale mai così fervido.

È tempo, per Paola Cortellesi, di raccogliere i giusti e meritati frutti delle proprie intuizioni artistiche. Chissà se la condurranno davvero oltreoceano, in quel di Hollywood...