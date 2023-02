Bussano alla porta, l'autore del romanzo ha commentato il film: "Mi gira la testa"

News Cinema

Paul G. Tremblay è autore del romanzo La casa alla fine del mondo da cui è stato tratto Bussano alla porta e ha condiviso via Twitter le sue prime riflessioni sul film.

Ora che Bussano alla porta è arrivato in sala, cosa ne penserà Paul G. Tremblay? Scrittore di professione, prima ancora che diventasse un film la sua storia ha preso vita su carta. La trama, infatti, è basata su La casa alla fine del mondo, in lingua originale intitolato The Cabin at the End of the World e pubblicato nel 2018. Sono trascorsi cinque anni e quella trama dalle venature horror è diventata un film con un cast interessante guidato da Dave Bautista. Ma cosa ne penserà l’autore del romanzo del film?



Bussano Alla Porta: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Bussano alla porta, l’opinione dell’autore del romanzo da cui è tratto il film

Diretto da M. Night Shyamalan, Bussano alla porta (in lingua originale Knock at the Cabin) è una delle novità del 2023 al cinema. La trama ruota attorno ad una famiglia come tante che sceglie di trascorrere qualche giorno in montagna. La coppia e la loro bambina si ritroveranno in una situazione d’emergenza nel momento in cui misteriosi individui irrompono in casa chiedendo loro di scongiurare la fine del mondo con un sacrificio. Il thriller si basa sul romanzo La casa alla fine del mondo e l’autore Paul G. Tremblay ha avuto la possibilità di gustare in anteprima la pellicola, svelando nei limiti del possibile via Twitter le sue prime impressioni.

Grazie M. Night Shyamalan per le parole molto gentili precedenti all’anteprima del film Bussano alla porta questa sera. Devo rimuginarci ancora su (mi gira la testa), ma il primo verdetto è che il film e le performance del cast sono piuttosto grandiose.

Thank you @MNightShyamalan for the very kind words prior to the premiere of @KnockAtTheCabin tonight. I have some mulling to do (my head is spinning) but early verdict is that the movie and performances are pretty great pic.twitter.com/59TYYse9cP — Paul Tremblay (@paulGtremblay) January 31, 2023

Jonathan Groff e Ben Aldridge sono la coppia protagonista del film. A completare la famiglia è la loro giovane figlia interpretata da Kristen Cui. La loro vita viene completamente stravolta dall’arrivo di quattro sconosciuti interpretati da Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuda-Bird e Abby Quinn. Le prime reazioni al film sono piuttosto positive come quelle dello scrittore che ha lanciato tempo fa l’idea su carta.