Bussano alla porta: il nuovo poster ufficiale in stile noir di una volta del film di M. Night Shyamalan

A poco più di un mese dall'uscita di Bussano alla porta, M. Night Syamalan ha condiviso il nuovo poster del suo thriller horror con Dave Bautista e Rupert Grint.

Uno dei grandi pregi di M. Night Shyamalan è l'entusiasmo che mette nel suo lavoro. Il regista del celeberrimo Split si prepara a invadere le nostre sale il 2 febbraio per spaventarci con il thriller horror Bussano alla porta, di cui è da poco stato diffuso il nuovo trailer ufficiale. Adesso invece arriva il poster, che lo stesso Shyamalan ha condiviso su Twitter e di cui è davvero orgoglioso.

Bussano alla porta comincia come tanti horror: con una famiglia - nel nostro caso padre, padre e figlia - che si reca in una baita isolata per una vacanza. Improvvisamente diventa ostaggio di quattro individui piuttosto loschi che le intimano di fare una scelta onde evitare l'Apocalisse. A interpretare la povera coppia sono Jonathan Groff e Ben Aldridge, mentre la loro figlia ha il volto di Kristen Cui. I cattivi sono invece Dave Bautista, Rupert Grint, Abby Quinn e Nikki Amuka-Bird e, a giudicare dalle immagini promozionali, hanno un’aria molto minacciosa. A scrivere la sceneggiatura di Bussano alla porta è stato lo stesso Shyamalan insieme a Steve Desmond e Michael Sherman. La fonte di ispirazione del film è il romanzo di Paul G. Tremblay "The Cabin at the End of the World". Qualcosa sembra sia stato cambiato per fare ancora più paura, ma non sappiamo cosa, e comunque il trailer non ci fornisce informazioni dettagliate su ciò che accade ai tre ingenui vacanzieri.

Il nuovo stiloso poster ufficiale di Bussano alla porta

Se il primo poster ufficiale di Bussano alla porta faceva spavento, con il monumentale Dave Bautista di schiena insieme ai suoi partner in crime (tutti rigorosamente armati), il nuovo manifesto è decisamente sobrio ed elegante. È disegnato e si vedono i quattro villain intorno alla baita, che ha dimensioni ridotte. Molto suggestivo è il colore rosso delle ombre, che fa pensare anche a grosse scie di sangue. M. Night Shyamalan commenta: "Amo il poster finale, somiglia a quello di un vecchio film noir. I poster grafici sono i miei preferiti. Il film per molti versi è un ritorno al passato. Aspetto con trepidazione il momento in cui lo vedrete nelle sale".