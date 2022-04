Buon compleanno Paul Rudd! Ecco i migliori film in streaming della star più simpatica del MCU

News Cinema

L'attore che interpreta Ant-Man compie oggi 53 anni. Vi proponiamo 5 dei suoi film in streaming all'insegna dell'ironia.

Sembra quasi impossibile che Paul Rudd compia oggi 53 anni. Con quel sorriso sempre gentile e l’aria da eterno ragazzino, l’attore comico diventato una star internazionale grazie all’Universo Marvel ci ha regalato in questi anni la necessaria ventata di leggerezza e giusta dose di ironia, componenti principali del suo successo che ce lo hanno anche reso istintivamente simpatico. Ed è con questo spirito sbarazzino che abbiamo selezionato i consueti cinque film in streaming per rendergli omaggio. Come al solito buona lettura.

I più simpatici film in streaming interpretati da Paul Rudd

Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy

Una notte al museo

Facciamola finita

Ant-Man

Ghostbusters: Legacy

Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy (2004)

A lanciare la carriera nella commedia di Paul Rudd ci pensa niente meno che Adam Mckay nel suo film di culto che vede protagonista uno strepitoso Will Ferrell. Ma Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy non è certamente soltanto il suo istrione: insieme a Rudd ci sono a supporto anche Christina Applegate, Steve Carell e una serie sterminata di altri caratteristi del genere. Parodia scatenata con almeno tre sequenze di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Una notte al museo (2006)

Una Notte al Museo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Rudd prende parte al fantasy che vede protagonista Ben Stiller e si rivela un enorme successo di pubblico. Anche qui il cast di attori esperti nella commedia è semplicemente impressionante, basta citare Robin Williams e Owen Wilson. Una notte al museo è il più classico prodotto che sa intrattenere intere famiglie con intelligenza e un pizzico di ironia tutta contemporanea. I due sequel sono all'altezza dell’originale, a formare una trilogia che senza dubbio diverte. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Facciamola finita (2013)

Facciamola finita: Il trailer italiano del film con James Franco, Seth Rogen e Jonah Hill

Una delle commedie contemporanee maggiormente irriverenti e sfrontate del cinema hollywoodiano contemporaneo. Rudd si diverte un mondo in un ruolo di secondo piano accanto ai protagonisti Jonah Hill, Seth Rogen, James Franco e tutti gli altri. Facciamola finita mette in scena la fine del mondo con un sarcasmo nero e corrosivo, una commedia che è un toccasana per lo spiritio se non vuoi proprio prenderti sul serio. Uno spasso davvero. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ant-Man (2015)

Ant-Man: Nuovo trailer italiano - HD

L’arrivo nel famigerato MCU arriva come protagonista del cinecomic più scanzonato, quello col supereroe che non si prende decisamente sul serio, viste anche le sue dimensioni. Diretto da Peyton Reed, Ant-Man vede nel cast anche una perfetta Evangeline Lilly e a supporto il grande veterano Michael Douglas. Film senza le pretese da blockbuster delle altre produzioni della Major, e per questo molto più simpatico. E come villain troviamo il sempre efficace Corey Stoll. Che chiedere di più? Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Ghostbusters: Legacy (2021)

Il ritorno del mitico franchise viene organizzato da Jason Reitman con maestria, gusto e senso preciso del tributo al capolavoro originale del padre Ivan. Ghostbusters: Legacy possiede la giusta ambientazione e personaggi corposi. Rudd duetta principalmente con una bravissima Carrie Coon, lasciando a Mckenna Grace il ruolo di dolcissima e vibrante protagonista. Un gran bel film, omaggio e reinterpretazione di una leggenda della commedia fantastica. Bravi tutti, sul serio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.