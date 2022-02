Buon compleanno Loki! Ecco i migliori film in streaming di Tom Hiddleston

News Cinema

L'attore che interpreta l'affascinante villain del MCU compie oggi 41 anni. Cinque titoli in streaming per celebrane il talento.

Che si amino o meno i cinecomic firmati dalla Disney/Marvel, è comunque impossibile ignorare il fatto che Tom Hiddleston con la sua interpretazione del villain Loki sia diventato uno degli attori icona del cinema contemporaneo. Con il fisico adatto al ruolo, un fascino innegabile e il suo stile di recitazione istrionico, l’attore che compie oggi 41 anni ha costruito un personaggio capace di entrare nell’immaginario collettivo, non soltanto cinematografico. E noi vogliamo oggi rendere omaggio a Hiddleston attraverso i consueti cinque film in streaming, due dei quali soltanto appartengono al MCU. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Tom Hiddleston

Midnight in Paris

The Avengers

Solo gli amanti sopravvivono

Crimson Peak

Thor Ragnarok

Midnight in Paris (2011)

Midnight in Paris: Il trailer italiano del film di Woody Allen

Woody Allen chiama Tom Hiddleston per una parte breve ma significativa, ovveroa quella di Francis Scott Fitzgerald. L’attore recita così in un cast grandioso, che impreziosisce Midnight in Paris fino a renderlo uno dei film più memorabili del nuovo millennio per quanto riguarda il cineasta newyorkese. Arriva il terzo Oscar alla miglior sceneggiatura originale per Allen, e anche le nomination al film e alla regia. Un piccolo gioiello con un’idea di base fantastica e romanticismo di classe. Film molto elegante e sincero. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

The Avengers (2012)

The Avengers: Il full trailer italiano ufficiale

Dopo aver lasciato pienamente intuire le potenzialità del personaggio nel Thor diretto da Kenneth Branagh, Hiddleston lascia “esplodere” il suo Loki come antagonista dell’ensemble degli eroi Marvel. Il primo Avengers rimane il miglior film del franchise poiché ben organizzato a livello narrativo e con un finale pirotecnico ambientato intorno al Grand Central Station di New York. Il successo è stellare, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson e tutti gli altri eroi sono affascinanti al punto giusto. Nulla da dire su un prodotto di intrattenimento ad alto livello di spettacolarità. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Solo gli amanti sopravvivono (2013)

Solo gli amanti sopravvivono: Il trailer italiano del film - HD

L'interpretazione più malinconica, affascinante e decadente della carriera di Hiddleston, anche perché se reciti accanto a un titano come Tilda Swinton non puoi che elevare al massimo la tua prova. Un Jim Jarmusch “caldo” come mai gli era capitato in precedenza scatena la sua vena romantica grazie a un vampire-movie prestigioso, elegante nella forma e sfrontato nella narrazione. Solo gli amanti sopravvivono è davvero grande cinema, uno dei migliori film dell’anno. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Crimson Peak (2015)

Crimson Peak: Il nuovo trailer in italiano

Chiamato da Guillermo del Toro a chiudere il triangolo di protagonisti firmato anche da Jessica Chastain e Mia Wasikowska, l’attore diventa ipnotico protagonista di una fiaba nerissima dall'estetica dark che mescola con gusto Tim Burton con Mario Bava. Crimson Peak è un film tanto studiato quanto viscerale, che conferma le qualità dell’autore nel mettere in scena le sue storia. La trama non è originalissima, ma la fattura della visione è talmente alta da far passare in secondo piano molte ovvietà. Da vedere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Thor Ragnarok (2017)

Il terzo episodio del franchise viene affidato a Taika Waititi, e scelta più azzeccata non poteva esserci. Thor Ragnarok è un tripudio di trovate che ne fanno una commedia d’azione con effetti speciali grandiosi e una Cate Blanchett iconica in quanto a sex-appeal e presenza scenica. Ci si diverte parecchio, si lasciano andare i pensieri salendo su questa giostra superficiale e briosa. Uno spettacolo da fagocitare caldo, come tutti i film della Marvel. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.