Buon compleanno George Clooney! Eccovi i suoi migliori film in streaming

L'amato attore e regista compie oggi 61 anni. Rivisitiamo una carriera di grandi successi attraverso cinque titoli in streaming.

Compie oggi 61 anni l’attore, regista, produttore e sceneggiatore George Clooney, colui che in particolar modo a cavallo tra i due millenni è stato la star più “cool” di Hollywood. Attraverso una serie di collaborazioni eccellenti - in particolare il legame artistico con Steven Soderbergh e i fratelli Coen - Clooney ha costruito una filmografia che molti suoi colleghi possono tranquillamente invidiare. E quando è passato dietro la macchina da presa ha diretto soprattutto all’inizio una serie di film di indubbia qualità, tanto da sfiorare l’Oscar per la miglior regia grazie a Good Night, and Good Luck. Vogliamo inoltre citare un’opera a nostro avviso molto sottovalutata di Clooney, ovvero quel In amore niente regole che rappresenta un omaggio cinefilo ed elegante alla commedia sofisticata del periodo classico. Questi i cinque film in streaming interpretati da George Clooney che sono tra i nostri preferiti. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da George Clooney

Dal tramonto all’alba

Out of Sight

Fratello dove sei?

Tra le nuvole

Gravity

Dal tramonto all’alba (1996)

Il criminale tatuato che si ritrova insieme a fratello Quentin Tarantino a combattere un bar infestato di vampiri è il primo vero personaggio di culto interpretato al cinema da Clooney, e noi gli siamo francamente affezionati. Anche perché ancora oggi Dal tramonto all’alba rimane un divertissement d’autore scanzonato e irriverente, con scene di culto e un cast totalmente disposto a divertirsi. Harvey Keitel, Juliette Lewis, Salma Hayek e Danny Trejo stanno al gioco di Robert Rodriguez e creano un film gioiosamente gore. Da rivedere ogni volta con lo spirito di un ventenne cinefilo. Pura goduria. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Out of Sight (1998)

Out of Sight: Il Trailer Ufficiale del Film

La prima collaborazione con Steven Soderbergh è probabilmente anche la migliore, un crime-movie splendidamente scritto e girato in cui Clooney compone una coppia sensuale e raffinata con Jennifer Lopez. Ispirato da Elmore Leonard, Out of Sight è un film davvero completo, molto curato nella forma e capace di farti innamorare dei contenuti. Nel cast anche Don Cheadle, Michael Keaton e molti altri. Un piacere per la mente e i sensi. Nomination all’Oscar per adattamento e montaggio, ne meritava molte altre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Fratello dove sei? (2000)

Uno dei capolavori “nascosti” dei fratelli Coen, una rivisitazione dell’Odissea ambientata durante la Grande Depressione. Fotografia straordinaria di Roger Deakins per una commedia “on the road” che vede Clooney protagonista insieme agli altrettanto ispirati John Turturro e Tim Blake Nelson. Nel cast anche John Goodman e Holly Hunter. Fratello dove sei? è un film folle, libero e insieme simmetrico. Grande messa in scena e trovate di sceneggiatura formidabili. Che spettacolo di cinema d’autore! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Tra le nuvole (2009)

Tra le nuvole: Il trailer del film con George Clooney

La miglior prova d’attore di George Clooney, che interpreta un uomo con una corazza senza scrupoli ma con un cuore pulsante e pronto a trovare l’amore. Tra le nuvole mette in scena l’America del denaro a ogni costo, delle relazioni personali volatili e transitorie, il tutto messo in scena da un Jason Reitman magnificamente in palla. Anna Kendrick e Vera Farmiga come ottimo supporto. Nomination all’Oscar come miglior attore protagonista per Clooney, la seconda dopo Michael Clayton e l’Oscar come non protagonista visto per Syriana. Ne arriverà una quarta per Paradiso amaro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Gravity (2013)

L’intelligenza e la sensibilità di Clooney gli consentono di mettersi a supporto della protagonista Sandra Bullock con perizia e calore. Insieme fanno di Gravity un dramma spaziale con una messa in scena clamorosa che si poggia su personaggi densi, appassionanti e per cui tifare col cuore oltre che con la mente. Film epocale, magnifico spettacolo che fa incetta di Oscar tra cui quello per la regia ad Alfonso Cuaron. Strameritato. La fantascienza come dovrebbe essere, potente e drammatica. Spettacolo nello spettacolo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.