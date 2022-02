Buon compleanno Drew Barrymore! Festeggiamola con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

La protagonista di Charlie's Angels e 50 volte il primo bacio compie oggi 47 anni. Ecco i 5 titoli in streaming che hanno definito la sua carriera di successo.

Compie oggi 47 anni la sempre simpatica ed effervescente Drew Barrymore, discendente di una famiglia di attori che ha segnato la storia del cinema americano. Dopo essere stata un baby-prodigio negli anni ‘80 la Barrymore si è costruita, successo dopo successo, una notevole carriera nel cinema di genere ottenendo risultati superlativi soprattutto nella commedia, talvolta mescolata all’action. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare il talento di un’attrice capace di entrare nei nostri cuori con la sua dolcezza e un temperamento spesso sbarazzino. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpreti da Drew Barrymore

E.T. - L’extraterrestre

Tutti dicono I Love You

Scream

Charlie’s Angels

50 volte il primo bacio

E.T. - L’extraterrestre (1982)

E.T. L'extra-terrestre: Trailer italiano del film (uscita in Blu-Ray)

Nel ruolo della sorellina del giovane protagonista Henry Thomas la Barrymore entra subito nell’immaginario collettivo. Come d’altronde fa E.T. - L’extraterrestre, capolavoro di fantascienza che Steven Spielberg dirige in maniera libera e palpitante, costruendo sulla magnifica sceneggiatura di Melissa Mathison una fiaba per adulti che vorrebbero tornare innocenti come i bambini. C’è molto dell’autore in questo lungometraggio ancora oggi inarrivabile. Per anni il più grande incasso della storia del cinema americano, tre premi Oscar tra cui quello al mago dei trucchi Carlo Rambaldi. Sci-fi al massimo livello. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

Tutti dicono I Love You (1996)

Diretta da un Woody Allen in grande forma che tenta le strade del musical amatoriale, la Barrymore è protagonista della vicenda maggiormente romantica insieme all’innamorato Edward Norton. Tutti dicono I Love You possiede momenti di grande cinema e idee da slapstick comedy davvero azzeccate, come quella che riguarda il padre Alan Alda e suo figlio. Nel cast anche Julia Roberts, Goldie Hawn, Natalie Portman e uno scatenato Tim Roth. Uno dei gioielli nascosti della filmografia dell’autore newyorkese. Disponibile su Amazon Prime Video.

Scream (1996)

La Barrymore è protagonista della sola, prima sequenza, ma basta e avanza per lasciare un segno indelebile nella storia del thriller/horror contemporaneo. Un momento di cinema magistrale per quanto agghiacciante, che fa di Scream uno dei grandi film di genere dei nostri tempi. Wes Craven al suo meglio realizza il primo di una serie di lungometraggi che riflettono sulle regole dello slasher con profondità e ironia, fino a diventare oggetti di culto assoluti. Ogni volta che lo rivediamo provoca brividi profondi. Soprattutto quella prima scena…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

Charlie’s Angels (2000)

Portare sul grande schermo le protagoniste della famigerata serie televisiva non era impresa facile, e il regista McG si affida al talento comico e al sex-appeal delle tre protagoniste. Insieme alla Barrymore troviamo una Cameron Diaz perfetta e il portento scenico di Lucy Liu. Come contorno caratteristi di lusso come Sam Rockwell, Luke Wilson e il grande Bill Murray. Charlie’s Angels funziona sotto molti livelli, primo tra tutti quello del divertimento puro: un prodotto effervescente e a suo modo pazzoide, che intrattiene con ottimo senso del cinema di genere. A suo modo un cult-movie. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

50 Volte il primo bacio (2004)

Chiudiamo con quello che probabilmente è il film più romantico della Barrymore e del perfetto protagonista Adam Sandler, un lungometraggio con un sottofondo drammatico e malinconico davvero toccante. Ambientato nella magnifica cornice delle Hawaii, 50 volte il primo bacio propone una storia d’amore gentile con trovate comiche di impatto sicuro. Peter Segal dirige il tutto con mano sicura, lasciando che siano i due protagonisti talmente affiatati a portare avanti storia e sviluppo emotivo. Un gioiello di commedia per famiglie. Enorme successo di pubblico, molto meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.