Buon compleanno alla leggenda vivente Robert Redford: cinque film in streaming per ripercorrere una carriera incredibile

News Cinema

Compie oggi 87 anni il protagonista di Butch Cassidy e I tre giorni del Condor. Ecco i film in streaming che lo hanno reso un'icona del grande schermo.

Arriva oggi alla veneranda età di 87 anni la leggenda Robert Redford, una delle ultime vere grandi stelle di una Hollywood ormai definitivamente tramontata. Come attore ha realizzato alcuni dei film più importanti e rinomati dagli anni ‘70 fino ai nostri giorni, come regista invece si e concesso di portare sul grande schermo storie personali e spesso intimiste, tanto da arrivare all’Oscar per il suo esordio contenuto nei cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli il nostro commosso omaggio. Buon compleanno, Mr. Redford. E a voi lettori come sempre buona lettura.

Cinque film interpretati o diretti dalla leggenda Robert Redford

Butch Cassidy

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo

I tre giorni del Condor

Gente comune

All Is Lost - Tutto è perduto

Butch Cassidy (1969)

Il primo grande, vero successo per Redford arriva con il ruolo di Sundance Kid accanto all’altra icona Paul Newman. Butch Cassidy sfrutta al meglio i tempi che cambiano, facendosi western crepuscolare e malinconico contro la solarità degli anni classici. Bellissima fotografia, storia perfetta e regia soave di George Roy Hill. Film d’avanguardia che ha scritto una pagina fondamentale non soltanto per il genere. Il trio quattro anni dopo sbancherà gli Oscar con La stangata, più leggero e adatto al grande pubblico. Disponibile su Amazon Prime Video, Disney +.

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo (1972)

Ancora un western che va controcorrente, un confronto impari tra uomo e natura, messo in scena da Sydney Pollack con una forza e una ferocia inarrivabili. Redford è unico e potente protagonista di Corvo rosso non avrai il mio scalpo, opera di eleganza formale densa quanto il suo contenuto. Momenti di cinema arcigno per un lungometraggio affascinante e ancora oggi enigmatico. Sequenze da capogiro e un’ambientazione magnifica. Classico di inizio anni ‘70, ambientalista e ambiguo. Ma bellissimo. Disponibile su Amazon Prime Video, NOW.

I tre giorni del Condor (1975)

Ancora con Pollack Redford gira uno dei grandi capolavori degli anni ‘70, un thriller che inizia con il più feroce e avvincente massacro della storia del cinema di spionaggio. I tre giorni del Condor vede antagonista elegante e mellifluo un Max von Sydow strepitoso, che ruba la scena ogni volta che compare. Faye Dunaway a supporto bravissima, una sceneggiatura perfetta e un finale apertissimo per un cult-movie per eccellenza. Davvero impareggiabile questo film, una sfida alle convenzioni del genere e della società americana. Capolavoro assoluto. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Gente comune (1980)

La storia della dissoluzione familiare in seguito a una tragedia viene messa in scena da Redford con un’adesione e un pudore incontrastabili. Gente comune arriva dritto al suo pubblico e lo fa emozionare, con momenti di verità emotiva e psicologica di rara finezza. Oscar per il film, regia, attore non protagonista a Timothy Hutton e sceneggiatura. Donald Sutherland straordinario protagonista per un film genuino, silenzioso e vibrante. Quando il cinema d’autore sa parlare al cuore. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

All Is Lost - Tutto è perduto (2013)

All is Lost - Tutto è perduto: Il trailer italiano del film con Robert Redford

Abbiamo scelto il tour de force diretto da J.C. Chandor perché ripropone per l’ennesima volta, e con potenza, Redford contro la natura. Un ruolo per lui perfetto per un film coraggioso, girato quasi tutto senza dialoghi, preciso nel descrivere la psicologia di un uomo solitario che va incontro al proprio destino perché questo ha scelto. All Is Lost - Tutto è perduto non è cinema per tutti, verissimo, ma rimane grande cinema di introspezione e spettacolo mai ridondante. Da amare incondizionatamente. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.