Bruce Willis nelle prime foto dopo l'annuncio della diagnosi di Afasia

La moglie di Bruce Willis condivide le prime foto del marito in pensione. L'attore ha smesso di lavorare a causa dell'Afasia che lo ha colpito e adesso passeggia nei boschi primaverili.

La notizia del ritiro forzato dalle scene di Bruce Willis a causa dell'Afasia che lo ha colpito ci ha fatto davvero dispiacere, e il mondo del cinema e i fan dell'attore sono ancora sconvolti. Mentre però continuano i messaggi di solidarietà, la moglie di Willis ha condiviso le prime foto che lo ritraggono, per così dire, in pensione.

Purtroppo il disturbo che è stato diagnosticato a Bruce Willis gli impedisce di esprimersi mediante la parola o la scrittura, o di comprendere il significato delle parole dette o scritte da altri. Per questo il protagonista di Arma letale, Die Hard, Il sesto senso, L'esercito delle 12 scimmie e così via ha dovuto smettere di lavorare. E pensare che nel solo 2021 era apparso in ben otto film, fra cui il fantascientifico Cosmic Sin.

Le foto di Bruce Willis sorridente dopo il ritiro dalle scene

E veniamo alle fotografie che sono state condivise sull'account Instagram di Emma Heming Willis, che è sposata con Bruce dal 2009. Gli scatti sono due e l'autrice è la figlia della coppia Mabel Ray Williams, che ha 10 anni. Le foto mostrano Willis e signora mentre si riposano al sole durante una passeggiata nei boschi. Nella didascalia leggiamo: "Mamma e papà nel loro habitat preferito".

Anche se Bruce Willis non reciterà più, potrà godersi la sua numerosa famiglia. Nel frattempo noi aspettiamo di vederlo in una serie di film, ad esempio l'action-thriller Vendetta.