Bruce Willis, i Razzie cedono e ritirano il premio, correndo ai ripari

Alla fine i satirici Razzie Awards si sono piegati alle proteste e hanno cancellato il premio "Peggiore performance di Bruce Willis nel 2021", per rispetto dell'attore, ritiratosi per problemi di salute. Per una questione d'immagine, hanno "scagionato" anche un'altra star...