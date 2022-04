Bruce Willis: l'omaggio di Haley Joel Osment, M. Night Shyamalan e John Travolta all'attore

Siamo rimasti tutti scioccati dall'annuncio del ritiro dalle scene di Bruce Willis, per l'afasia che lo ha colpito e che gli impedisce di orientarsi e articolare le frasi. Ci eravamo anche chiesti perché da un pezzo a questa parte nessuna grossa produzione lo vedesse più protagonista e all'improvviso abbiamo conosciuto la cruda verità. Bruce Willis è un attore che abbiamo sempre amato, dal Moonlighting televisivo alle sue splendide prove nei film di Die Hard (il suo John McClane in canottiera resterà un'icona della storia del cinema), dal Sesto senso a Looper, da L'ultimo boyscout a Pulp Fiction, L'esercito delle 12 scimmie e moltissimi altri. Tra i tanti che hanno espresso il loro affetto e il loro commosso dispiacere per la situazione dell'attore e della sua famiglia ci sono stati alcuni dei suoi amici e collaboratori, Haley Joel Osment, M. Night Shyamalan e John Travolta.

Haley Joel Osment aveva 10 anni quando interpretò al fianco di Bruce Willis Il sesto senso, film che portò alla fama il regista M. Night Shyamalan. Proprio l'ex ragazzino che nel film vedeva "la gente morta" ha affidato a Instagram il suo messaggio per Willis, che potete vedere qua sotto e che dice:

Il regista che l'ha diretto molte volte, dal Sesto senso ad Unbreakable e Glass, M. Night Shyamalan, ha affidato le sue parole per Bruce Willis a Twitter.

All my love and respect to my big brother Bruce Willis. I know his wonderful family is surrounding him with support and strength. He will always be that hero on that poster on my wall as kid.