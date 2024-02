Bridget Jones, il quarto film con Renée Zellweger si farà: quando iniziano le riprese

News Cinema

La single più amata del mondo del cinema tornerà sugli schermi con un quarto capitolo di disavventure. Abbiamo la conferma: Renée Zellweger vestirà ancora una volta i panni di Bridget Jones. Scopriamo quando dovrebbero cominciare le riprese!

Era il 2001 quando Bridget Jones conquistava per la prima volta il grande schermo, affermandosi immediatamente come icona cinematografica e facendo di Renée Zellweger una star. La commedia tratta dal best seller di Helen Fielding ha avuto ben due sequel. Il primo, datato 2004, si intitola Che Pasticcio, Bridget Jones!. Il secondo risale a otto anni fa ed è il divertente Bridget Jones's Baby. Oggi, 23 anni dopo, la risonanza del cult non si è ancora estinta e c'è in cantiere un quarto lungometraggio!

A confermare che le disavventure della single londinese avranno un nuovo capitolo è stato il Daily Mail. "C'era un po' d'incertezza sul suo avvio - si legge sul rotocalco - ma il film sta arrivando. Bridget è tornata ed è pronta a conquistare Londra. Le riprese sono già in fase di pianificazione e tutta la pre-produzione è stata organizzata".

Non ci sono dubbi, dunque, sul ritorno in scena dell'attrice Premio Oscar. Bridget è certamente diversa (ma non troppo) dall'insicura trentenne ossessionata dai chili di troppo e dalla ricerca dell'uomo perfetto. L'abbiamo lasciata, non a caso, nell'inedito ruolo di mamma. La Jones, infatti, nel finale del terzo film, ha dato alla luce il figlio del suo grande amore Mark Darcy (Colin Firth).

Cosa le accadrà in futuro? Quel che è certo, è che la Zellweger è entusiasta di rimettersi in gioco col personaggio che le ha regalato fama e fortuna. "Renée è entusiasta di riportare Bridget sullo schermo - continua il Daily Mail - Adora così tanto il personaggio. Ci si aspetta che la febbre di Bridget Jones travolga Londra questa primavera". Non è tutto: stando alle indiscrezioni del magazine inglese, la protagonista di Judy (2918) e il suo compagno Ant Anstead sarebbero in cerca di una sistemazione in quel di Londra.

Le riprese, se tutto andrà secondo i piani, cominceranno dunque a stretto giro. Ciò che i fans della saga si domandano è: torneranno anche il già citato Mark e il suo eterno antagonista Daniel Cleaver (Hugh Grant)? In Bridget Jones's Baby abbiamo assistito al funerale del donnaiolo incallito, ma non dimentichiamo quell'articolo di giornale che annunciava il ritrovamento dell'uomo ancora in vita.

Forse, per avere qualche spoiler, basterebbe consultare il quarto libro che la Fielding ha dedicato al franchise: Bridget Jones, un amore di ragazzo (Mad About the Boy, 2013). Tuttavia, non è detto che la sceneggiatura del film si ispiri al romanzo in modo certosino. Anche perché l'incipit di Un amore di ragazzo non piacerà affatto ai supporter della coppia Bridget-Mark. Quest'ultimo, infatti, è morto lasciando l'amata sola con due figli. La Jones, spronata dagli amici, dopo un lungo periodo di lutto, decide di rimettersi in gioco in amore. Dopo una serie di appuntamenti disastrosi, incontra online il 29enne Roxster, col quale inizia una relazione.

Rumettere su piazza la protagonista di un'iconica epopea romantica eliminando fisicamente la sua anima gemella è un espediente che è stato messo in atto recentemente anche con And Just Like That, serie sequel di Sex and the City. Il celebre Mister Big (Chris Noth), infatti, muore d'infarto alla fine della prima puntata, costringendo Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) a ripartire da zero in amore.

Il rischio è altissimo. Nessuno dei sequel di Bridget Jones, obiettivamente, è riuscito ad eguagliare l'impatto dell'archetipo. Il beneficio del dubbio, tuttavia, non si nega a nessuno. Chissà che la nostra single preferita non riesca a stupirci, in questa nuova fase della sua vita più matura ma ugualmente imprevedibile.