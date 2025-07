Brad Pitt e Tom Cruise dovevano duettare in Le Mans '66, ma Tom ha detto no: l'adrenalina non era abbastanza

News Cinema

Brad Pitt ha raccontato che insieme a Tom Cruise avrebbe dovuto recitare in Le Mans '66 - La grande sfida, ma siccome avrebbe guidato in un numero ristretto di scene, Tom ha preferito accantonare il progetto. Non è detto, comunque, che le due star non debbano non condividere di nuovo un set.

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato che Brad Pitt tornerebbe volentieri a dividere un set con Tom Cruise a condizione di non doversi cimentare in scene pericolose. Nonostante sia molto in forma, l'attore non è infatti amante del rischio come il collega e si accontenta del brivido provato durante le riprese di F1. Quello che invece non vi abbiamo detto, perché la notizia è arrivata oggi, è che Brad e Tom avrebbero dovuto duettare in un film che non era esattamente una passeggiata di salute. Parliamo di Ford v Ferrari, che già in una prima versione avrebbe dovuto essere diretto da James Mangold, come ha spiegato Brad Pitt in un'intervista rilasciata a The National.

Brad Pitt e Tom Cruise dovevano essere i protagonisti di Ford v Ferrari

Il film che avrebbe rivisto fianco a fianco Tom Cruise e Brad Pitt, a diversi anni di distanza da Intervista col vampiro di Neil Jordan, doveva dunque essere Ford v Ferrari, che poi è diventato, nel 2019, Le Mans '66 - La grande sfida, con Matt Damon e Christian Bale. Ecco il racconto di Pitt:

Per un po’ Tom ed io siamo stati legati a Ford v Ferrari con Joe alla regia. È successo circa 10 anni prima che entrassero in scena gli attori che poi lo hanno fatto, e che sono stati bravissimi. È successo che entrambi volevamo guidare, ma lui voleva interpretare Shelby e io Ken Miles. Quando però Tom ha realizzato che nel film Carroll Shelby non avrebbe guidato molto, il progetto è naufragato.

Il no di Tom Cruise a Ford v Ferrari non ci stupisce, visto che 10 anni fa l'attore era già nel trip delle scene pericolose senza controfigure. Comunque, senza nulla togliere a Bale e Damon, Brad e Tom sarebbero stati favolosi insieme.

Durante la stessa intervista Brad Pitt ha ammesso che non gli dispiacerebbe recitare in un eventuale sequel di F1, ma lo farebbe solo se potesse guidare, il che non è previsto dal momento che il protagonista abbandona la Formula 1. Pitt ha detto infine che non disdegnerebbe di avere un ruolo nel seguito di Giorni di Tuono (1990) che Tom Cruise spera di poter fare.