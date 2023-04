Book Club - Il capitolo successivo, il trailer della commedia con Diane Keaton e Jane Fonda

News Cinema

Una commedia ambientata in Italia con delle icone vere e proprie del cinema americano come Jane Fonda e Diane Keaton, torna Book Club con Il capitolo successivo. Vi presentiamo il trailer ufficiale.

La commedia romantica sta tornando, sembra sempre più chiaro, anche nella sua versione più adulta, se non proprio per anziani, che ha avuto un'esplosione negli ultimi anni. Lo conferma il ritorno delle irresistibili icone in là con gli anni, ma anche con l'energia, protagoniste di Book Club, Il capitolo successivo, che arriva a distanza di cinque anni dal primo capitolo, sempre diretto da Bill Holderman, in cui dopo trent'anni di club del libro quattro amiche scoprivano Cinquanta sfumature di grigio, dando una carica di novità alla loro vita... sentimentale.

Le quattro donne, Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen, questa volta partono per IL grande viaggio che non hanno mai fatto da giovani, portando in Italia il club del libro. Ovviamente c'è da aspettarsi un'avventura piena di colpi di scena e divertimento, considerando che non mancano uomini intriganti come, fra ritorni e novità, Andy Garcia, Don Johnson, Giancarlo Giannini.

Il trailer ufficiale di Book Club - Il capitolo successivo