Book Club 2 - The Next Chapter: la prima foto del film sugella l'inizio riprese

Sono cominciate le riprese della commedia Book Club 2 - The Next Chapter, sequel di Book Club - Tutto può succedere. Insieme alla bella notizia arriva la prima foto del film con Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton e Mary Steenburgen.

Siamo molto contenti che le "ragazze" di Book Club - Tutto può succedere abbiano deciso di regalarci il sequel di una commedia che ci ha divertito come non mai e di cui è stato annunciato l'inizio lavorazione. Il nuovo film si intitola Book Club 2 - The Next Chapter ed è diretto e sceneggiato sempre da Bill Holderman, a cui dobbiamo anche A spasso nel bosco, commedia avventurosa in cui ha recitato Robert Redford, spesso compagno di set di una delle protagoniste del film di cui stiamo parlando.

Il cast e la trama di Book Club 2 - The Next Chapter

In Book Club 2 - The Next Chapter tornano le mitiche Jane Fonda (Vivian), Candice Bergen (Sharon), Diane Keaton (Diane) e Mary Steenburgen (Carol), che decidono di andare in Italia. Insieme alle girls ritroviamo Andy Garcia (Mitchell), Don Johnson (Arthur) e Craig T. Nelson (Bruce). A costoro si aggiungono il nostro Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta. La sceneggiatura è anche di Erin Simms, a cui dobbiamo il primo Book Club e l'horror The Posession. Simms è produttore insieme a Bill Holderman.

E veniamo alla trama di Book Club 2, in cui il ritmo sembra più indiavolato in virtù di un po’ d’azione. Ecco la sinossi ufficiale:

L'attesissimo sequel racconta delle nostre quattro amiche del cuore che portano il loro book club in Italia, facendo il viaggio di sole donne che hanno sempre rimandato. Quando le cose cominciano ad andare non come dovrebbero e alcuni segreti vengono svelati, la loro rilassante vacanza diventa un'avventura in giro per l'Europa di quelle che capitano soltanto una volta nella vita.

La prima foto di Book Club 2 - The Next Chapter

Insieme alla notizia che le riprese di Book Club 2 sono appena cominciate, è arrivata la prima foto di scena. Nello scatto le quattro amiche sono più in forma che mai e super trendy, a cominciare da Jane Fonda che indossa un completo di renna e Candice Bergen che sfoggia degli occhiali da sole a specchio molto cool. E che dire dei jeans con risvolto di Diane Keaton e del vestito fiorato di una Mary Steenburgen che sembra molto più giovane della sua età?

Book Club - Tutto può succedere: un breve ripasso

Book Club -Tutto può succedere raccontava la vita di Vivian, Sharon, Diane e Carol, che avevano un book club da diversi decenni e si trovavano a leggere "Cinquanta sfumature di grigio". Il libro riaccendeva passioni sopite e spingeva alcune di loro a rimettersi in gioco e a fare nuovi incontri. Vivian ritrovava un vecchio amore, Carol tentava di movimentare la sua vita sessuale insieme al marito, Diane faceva innamorare un sensuale pilota di linea, mentre Sharon si iscriveva a un sito di incontri online. Nel film, dunque, il romanticismo si mescolava alle scene buffe e si beveva molto vino in raffinati calici che farebbero invidia perfino a Martha Stewart.