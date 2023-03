BlackBerry: il trailer ufficiale del film che racconta la storia dei celebri smartphone con la tastiera fisica

News Cinema

Debutterà a breve negli USA, dopo essere stato presentato in concorso al Festival di Berlino, il film che racconta ascesa e declino dell'azienda che ha inventato gli smartphone moderni. Ecco il trailer originale e la trama di BlackBerry.

Sappiamo tutti bene cosa sia uno smartphone, giusto? E sappiamo più o meno tutti, per ricordo personale o per studi storici, come fossero fatti i primi telefoni cellulari, quelli che telefonavano e basta.

Non tutti però sanno che uno step fondamentale nel percorso evolutivo che ha portato da quei cellulari lì agli smartphone di oggi è arrivato grazie a BlackBerry, azienda canadese che a tutti gli effetti si può definire come quella che ha inventato i telefoni moderni. Anche se, allora come fino a ieri, quello cui BlackBerry non aveva mai rinunciato, in questo passaggio, era la tastiera fisica.

Un po' per questa scelta (che comunque ha contribuito alla formazione di uno zoccolo duro di fedelissimi utenti), un po' per quella di puntare su un sistema operativo proprio, BlackBerry è finita lentamente schiacciata nella morsa della competizione tra iPhone Apple e dispositivi Android, e oggi è virtualmente sparita dal mercato.

C'è però un film, che debutterà a breve nelle sale americane, e che è stato presentato in concorso al Festival di Berlino poche settimane fa, che ricostruisce la storia di questa azienda un po' come The Social Network ha fatto con Facebook.

Certo, non ci sono David Fincher e Aaron Sorkin, ma questa è un'altra storia. In tutti i sensi.

Il film si intitola ovviamente BlackBerry, ed è stato diretto da Matt Johnson (apprezzato regista del circuito indie nordamericano) a partire da un copione che ha scritto assieme a Matthew Miller e che è basato sul libro di Jacquie McNish e Sean Silcoff "Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry".

A interpretare i due fondatori dell'azienda, Mike Lazaridis e Jim Balsillie, il primo più legato alla tecnologia, il secondo al lato commerciale, ci sono Jay Baruchel e Glenn Howerton, mentre Michael Ironside, Michelle Giroux, Sungwon Cho, Rich Sommer, Mark Critch, Saul Rubinek e Cary Elwes completano il cast.

Qui trovate la recensione di Mauro Donzelli dal Festival di Berlino mentre di seguito ecco il primo trailer ufficiale di BlackBerry:





Due imprenditori male assortiti - l'innovatore Mike Lazaridis e l'uomo d'affari Jim Balsillie - hanno unito le forze in un'impresa che sarebbe diventata un successo mondiale in poco più di un decennio. Il dispositivo che uno dei due inventò e l'altro vendette fu il BlackBerry, un telefono cellulare coinvolgente che cambiò il modo in cui il mondo lavorava, giocava e comunicava. Ma proprio mentre BlackBerry stava raggiungendo nuove vette, iniziò anche a perdere la strada nella nebbia della guerra degli smartphone, dell'indecisione dei dirigenti e delle distrazioni esterne, portando alla fine al fallimento di una delle imprese di maggior successo nella storia del mondo tecnologico e commerciale.