Black Widow, un'altra attrice è stata presa in considerazione per Yelena prima di Florence Pugh

Prima di Florence Pugh, i Marvel Studios hanno offerto il ruolo di Yelena Belova ad un'altra attrice che l'avrebbe interpretata in Black Widow.

Florence Pugh si è aggiunta al Marvel Cinematic Universe tramite Black Widow, dove ha interpretato Yelena Belova, sorella di Natasha Romanoff che in seguito alla sua morte ha seguito la strada della vendetta. È stato quel desiderio oscuro ad introdurla anche in Hawkeye, poiché convinta che dietro la morte di sua sorella ci fosse Occhio di Falco. Tra non molto, Florence Pugh ritornerà nel MCU tra i protagonisti di Thunderbolts, film corale che unirà gli antieroi Marvel per una nuova avventura adrenalinica. Eppure, secondo quanto riferito da un reporter di Deadline, pare che in principio il ruolo fosse stato offerto ad un’altra attrice ben nota al mondo del cinema e che soltanto in seguito al suo rifiuto sia stata poi valutata Florence Pugh. Di chi si tratta?



Black Widow: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Black Widow, in principio il ruolo di Yelena era stato proposto a Saoirse Ronan

Dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame, Scarlett Johansson ha ripreso il ruolo di Vedova Nera per un’ultima volta raccontando un pezzo delle sue origini in Black Widow, mostrando la sua famiglia sul grande schermo e includendo anche Yelena Belova. Questo personaggio, oggi assegnato a Florence Pugh, in un primo momento è stato proposto a Saoirse Ronan, attrice ben nota anche al pubblico di Greta Gerwig per film come Lady Bird e Piccole Donne. A raccontare di più del retroscena è stato il reporter di Deadline Justin Koll a The Town con Matthew Belloni. Stando alle parole del giornalista, Saoirse Ronan ha preferito rifiutare l’offerta degli Studios perché “la Marvel non è la sua tazza di tè”, un modo per dire che non è interessata a quei progetti.

Per quanto riguarda Saoirse, ho sentito di alcuni progetti che ha rifiutato. Ha rifiutato il ruolo poi andato a Florence Pugh in 'Black Widow', la sorella di Natasha. Non le interessava la Marvel.

Dopo il rifiuto di Saoirse Ronan, i Marvel Studios hanno coinvolto Florence Pugh e ad oggi Yelena è diventato un personaggio estremamente popolare nell’universo Marvel, tanto da meritare un ruolo di spicco in Thunderbolts. Il film, presentato come una sorta di Suicide Squad ma in chiave Marvel, dovrebbe avviare le riprese in primavera e coinvolgere numerosi personaggi, alcuni già noti al pubblico e altri inediti.