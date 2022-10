Black Adam stava per essere vietato ai minori: director's cut in futuro?

News Cinema

Per proporre sul mercato Black Adam come film "PG-13", cioè adatto anche ai ragazzini, la produzione ha dovuto fare dei compromessi con la Motion Pictures Association of America. Potrà esistere in futuro una versione senza tagli?

Il Black Adam che vedremo al cinema dal 20 ottobre è un film per tutti, in America "PG-13", cioè "consigliata la presenza dei genitori per i minori di anni 13": un passaggio fondamentale per un genere come il cinecomic, che mira agli alti incassi. Eppure, Collider ha scoperto dai producer soci di Dwyane Johnson, cioè Beau Flynn e Hiram Garcia, che arrivare all'equilibrato montato che troveremo in sala non è stato facile. Sarà possibile una Director's Cut senza compromessi in futuro? Leggi anche Black Adam, Man of Steel 2, The Batman 2, il futuro DC Comics e Warner Bros

Black Adam film per tutti dopo qualche taglio, PG-13 dopo Restricted

Il Black Adam interpretato da Dwayne Johnson non è uno sinco di santo: nella storia del film di Jaume Collet-Serra, è un antieroe che dispensa la sua versione della giustizia, fatta di esecuzioni sommarie, in contrasto con la Justice Society of America che cerca di fermarlo. Con queste premesse, il personaggio creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945, dagli anni Settanta arcinemico degli eroi DC, non si prestava teoricamente a un film per famiglie. Nessuna sorpresa: stando ai produttori intervistati da Collider, neii primi montati Black Adam era stato giudicato "R - Restricted" dalla Motion Pictures Association of America, cioè vietato ai minori di 17 anni non accompagnati (com'è successo a Deadpool, per capirci). Sapevano tuttavia che cominciava una battaglia da loro già prevista, ed erano pronti ad affrontare dei tagli. Hanno detto:

Volevamo esser certi di onorare il personaggio di Black Adam: è noto per la sua aggressività e violenza, un film di Black Adam senza queste cose non sarebbe stato autentico. Sin dall'inizio sapevamo che avremmo cercato di spingerci fin dove ci fosse possibile, sapevamo che ci sarebbe stata una collaborazione con la MPAA, per ottenere quella classificazione senza tradire il materiale. Era molto importante per noi, e ci teneva moltissimo anche Dwayne. [...] Sono rimasti dei momenti forti, se notate, i momenti di cui hai bisogno e di cui ti ricordi in film così, non so se mi spiego. Non devi frenare, ci devi provare. Ce ne sono quattro o cinque. A un certo punto ne avevamo una decina, ma abbiamo trovato un compromesso con la MPAA. [...] Abbiamo avuto quattro round con la MPAA, il film ha ottenuto il PG-13 circa quattro-cinque settimane fa. [...] Ci saranno degli extra in merito a quello quando usciremo in home video e streaming. Ci saranno cose fighe, ma è una cosa di cui stiamo ancora discutendo.