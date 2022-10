Black Adam, Man of Steel 2, The Batman 2, il futuro DC Comics e Warner Bros

News Cinema

Hollywood Reporter ci ha raccontato qualcosa sul futuro del rapporto tra la DC Comics e la Warner Bros dopo l'imminente Black Adam. Man of Steel 2 con Henry Cavill potrebbe essere realtà, di The Batman 2 già sapevamo, ma ci sarebbe altro...

A differenza dei Marvel Studios, la gestione delle proprietà DC Comics da parte della Warner Bros. Discovery non è mai stata altrettanto chiara e organizzata: il 20 ottobre sarà in sala l'atteso Black Adam con Dwayne Johnson, e Hollywood Reporter ha deciso di spiare dietro le quinte della major, per capire cosa stia succedendo e cosa ci aspetti, nel DC Extended Universe e oltre. Il capo della DC Films, Walter Hamada, ha ormai lasciato l'azienda, licenziato dalla nuova gestione del CEO David Zaslvav di Discovery, e sostituito da Michael De Luca e Pam Abdy. Leggi anche Batgirl, Michael Keaton parla agli Emmy della cancellazione

Dopo Black Adam, Man of Steel 2, il ritorno di James Gunn, The Batman 2 e altro