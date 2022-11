BioShock, il regista Francis Lawrence spiega lo spirito dell'adattamento

News Cinema

Come sta lavorando con Netflix il regista Francis Lawrence per adattare la saga videoludica di BioShock? Ci sono cose che non si possono proporre sulla piattaforma?

Qualche mese fa il progetto di un adattamento filmico di BioShock, popolare trilogia di videogiochi, si è finalmente sbloccato dopo anni, grazie alla produzione di Netflix e alla regia di Francis Lawrence, negli ultimi tempi legato alla saga di Hunger Games. Proprio il regista, parlando di Bioshock con Collider, ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori... e sullo spirito di questa delicata traduzione da un mezzo a un altro. Leggi anche Gran Turismo: riprese iniziate, parla David Harbour "sarà profondo e viscerale"

Bioshock, Francis Lawrence: "Possiamo fare quello che vogliamo"

Mentre lavora per chiudere Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, in arrivo al cinema nel novembre 2023, Francis Lawrence sta preparando l'adattamento in forma di lungometraggio di BioShock, per lo streaming di Netflix. In questi casi scatta naturalmente una certa preoccupazione da parte dei fan della saga videoludica ideata da Ken Levine e dalla sua Irrational Games, composta da BioShock (2007), BioShock 2 (2010) e BioShock Infinite (2013), pubblicata per tutte le principali piattaforme e riedita nel 2016 in versione rimasterizzata e migliorata. Sappiamo che, ispirandosi alla trama del primo gioco, il film racconterà di Jack, che negli anni Sessanta sopravvive a un disastro aereo, per ritrovarsi sotto l'Oceano Atlantico nella distopica città sottomarina di Rapture. Considerando la violenza delle situazioni e il tono orrorifico, che pure Lawrence maneggia dopo Constantine, stanno subendo censure preventive da Netflix? Tutto tranquillo per ora. Francis dice:

Si parla sempre della classificazione e del tono. Non voglio approfondire troppo adesso perché siamo all'inizio del processo, ma certamente non mi sono sentito soffocato o indirizzato in alcuna maniera da Netflix. Voglio dire, in pratica io, Cameron [MacConomy, il producer] che lavora con me e Michael [Green, lo sceneggiatore] stiamo facendo quello che ci pare, il che è grandioso. È molto importante essere fedeli al gioco, stiamo parlando con la Take two Interactive e Ken Levine.